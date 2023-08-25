В каких организациях образования действует подушевое финансирование
В перечень включены:
Дошкольные организации:
- Ясли-сад
- Детский сад
- Семейный ясли-сад
- Санаторный ясли-сад
- Комплекс "школа-ясли-сад"
- Дошкольный мини-центр
Организации среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего) за исключением малокомплектных школ, организаций среднего образования, расположенных в сельской местности, организаций среднего образования при исправительных учреждениях, организациях здравоохранения, организаций среднего образования в области культуры, физической культуры и спорта, республиканских организаций среднего образования:
- Начальная школа
- Основная средняя школа
- Общеобразовательная школа
- Гимназия
- Лицей
- Профильная школа
- Школа-гимназия
- Школа-лицей
- Школа-центр дополнительного образования
- Учебно-воспитательный центр (комплекс)
Организации технического и профессионального образования за исключением медицинских, военных, специальных учебных заведений, организаций образования в области культуры, физической культуры и спорта:
- Колледж
- Учебный центр профессиональной подготовки
- Высший колледж
Организации послесреднего образования за исключением медицинских, военных, специальных учебных заведений, организаций образования в области культуры, физической культуры и спорта:
- Высший колледж
Приказ вводится в действие 4 сентября 2023 года.
Мы уже рассказывали, что подушевое финансирование действует в таких высших учебных заведениях как институт, университет и академия.
Ранее в Казахстане действовал единый Перечень типов и видов организаций образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование, утвержденный министерством науки и образования. Однако полномочия МОН были перераспределены между министерством просвещения и министерством науки и высшего образования, в соответствии с чем каждое из ведомств утвердило свой отдельный перечень.