В каких организациях образования действует подушевое финансирование

Министр просвещения приказом от 15 августа 2023 года утвердил Перечень типов и видов организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены:

Дошкольные организации:

Ясли-сад

Детский сад

Семейный ясли-сад

Санаторный ясли-сад

Комплекс "школа-ясли-сад"

Дошкольный мини-центр

Организации среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего) за исключением малокомплектных школ, организаций среднего образования, расположенных в сельской местности, организаций среднего образования при исправительных учреждениях, организациях здравоохранения, организаций среднего образования в области культуры, физической культуры и спорта, республиканских организаций среднего образования:

Начальная школа

Основная средняя школа

Общеобразовательная школа

Гимназия

Лицей

Профильная школа

Школа-гимназия

Школа-лицей

Школа-центр дополнительного образования

Учебно-воспитательный центр (комплекс)

Организации технического и профессионального образования за исключением медицинских, военных, специальных учебных заведений, организаций образования в области культуры, физической культуры и спорта:

Колледж

Учебный центр профессиональной подготовки

Высший колледж

Организации послесреднего образования за исключением медицинских, военных, специальных учебных заведений, организаций образования в области культуры, физической культуры и спорта:

Высший колледж

Приказ вводится в действие 4 сентября 2023 года.

Мы уже рассказывали, что подушевое финансирование действует в таких высших учебных заведениях как институт, университет и академия.