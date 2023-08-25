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В каких организациях образования действует подушевое финансирование

В каких организациях образования внедрено подушевое финансирование Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 15 августа 2023 года утвердил Перечень типов и видов организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены:

Дошкольные организации:

  • Ясли-сад
  • Детский сад
  • Семейный ясли-сад
  • Санаторный ясли-сад
  • Комплекс "школа-ясли-сад"
  • Дошкольный мини-центр

Организации среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего) за исключением малокомплектных школ, организаций среднего образования, расположенных в сельской местности, организаций среднего образования при исправительных учреждениях, организациях здравоохранения, организаций среднего образования в области культуры, физической культуры и спорта, республиканских организаций среднего образования:

  • Начальная школа
  • Основная средняя школа
  • Общеобразовательная школа
  • Гимназия
  • Лицей
  • Профильная школа
  • Школа-гимназия
  • Школа-лицей
  • Школа-центр дополнительного образования
  • Учебно-воспитательный центр (комплекс)

Организации технического и профессионального образования за исключением медицинских, военных, специальных учебных заведений, организаций образования в области культуры, физической культуры и спорта:

  • Колледж
  • Учебный центр профессиональной подготовки
  • Высший колледж

Организации послесреднего образования за исключением медицинских, военных, специальных учебных заведений, организаций образования в области культуры, физической культуры и спорта:

  • Высший колледж

Приказ вводится в действие 4 сентября 2023 года.

Мы уже рассказывали, что подушевое финансирование действует в таких высших учебных заведениях как институт, университет и академия.

Ранее в Казахстане действовал единый Перечень типов и видов организаций образования, в которых реализуется подушевое нормативное финансирование, утвержденный министерством науки и образования. Однако полномочия МОН были перераспределены между министерством просвещения и министерством науки и высшего образования, в соответствии с чем каждое из ведомств утвердило свой отдельный перечень.

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