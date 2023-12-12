Полиция предупредила алматинских водителей

12 декабря 2023 года полиция Алматы обратилась к водителям из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка призывают участников дорожного движения к усилению мер безопасности.

"Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города". Замначальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Серик Шумаев

По данным дежурной части УМПС Центра оперативного управления ДП Алматы, с 20:00 11 декабря до 06:00 утра 12 декабря в Алматы зарегистрировано 33 ДТП, 4 из них – с пострадавшими. Погибших нет.

"Вместе с тем, в связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега, понижением температуры воздуха до минусовых отметок, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, рекомендуем водителям и владельцам транспортных средств произвести на своих транспортных средствах замену шин на зимние". Серик Шумаев

Ранее алматинцев предупредили о 27-градусных морозах.