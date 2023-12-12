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Полиция предупредила алматинских водителей

Полиция предупредила алматинских водителей Фото: Zakon.kz
12 декабря 2023 года полиция Алматы обратилась к водителям из-за ухудшения погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Стражи порядка призывают участников дорожного движения к усилению мер безопасности.

"Преимущественно это обращение адресуется к водительскому составу города, которые управляют средством повышенной опасности. Призываем их к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах города".Замначальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы полковник полиции Серик Шумаев

По данным дежурной части УМПС Центра оперативного управления ДП Алматы, с 20:00 11 декабря до 06:00 утра 12 декабря в Алматы зарегистрировано 33 ДТП, 4 из них – с пострадавшими. Погибших нет.

"Вместе с тем, в связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега, понижением температуры воздуха до минусовых отметок, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, рекомендуем водителям и владельцам транспортных средств произвести на своих транспортных средствах замену шин на зимние".Серик Шумаев

Ранее алматинцев предупредили о 27-градусных морозах.

Жители Алматы получили оповещение от службы 112 ДЧС о том, что с 13 на 14 декабря в городе ожидаются сильные морозы до 23-27 градусов.

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