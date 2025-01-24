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Происшествия

Мужчина поджег себя около школы в Таразе

Мужчина поджег себя около школы в Таразе, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 13:48 Фото: pixabay
24 января 2025 года в Таразе мужчина совершил попытку суицида, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в МЧС. 

"Сегодня в службу "112" Жамбылской области поступило сообщение о попытке суицида мужчины вблизи средней школы города Тараза, который облил бензином свою одежду и угрожал поджечь себя. Оперативно прибывшие на место спасатели МЧС предотвратили попытку самоподжога подручными средствами", – сообщили в ведомстве.

Пострадавший получил незначительные ожоги и доставлен в больницу. Причина самоподжога и другие обстоятельства выясняются.

В конце 2024 года мужчина совершил самоподжог около акимата Мангистаской области. Через некоторое время он скончался.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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