Мужчина поджег себя около школы в Таразе

24 января 2025 года в Таразе мужчина совершил попытку суицида, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в МЧС.

"Сегодня в службу "112" Жамбылской области поступило сообщение о попытке суицида мужчины вблизи средней школы города Тараза, который облил бензином свою одежду и угрожал поджечь себя. Оперативно прибывшие на место спасатели МЧС предотвратили попытку самоподжога подручными средствами", – сообщили в ведомстве.

Пострадавший получил незначительные ожоги и доставлен в больницу. Причина самоподжога и другие обстоятельства выясняются.

В конце 2024 года мужчина совершил самоподжог около акимата Мангистаской области. Через некоторое время он скончался.