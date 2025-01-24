Мужчина поджег себя около школы в Таразе
Фото: pixabay
24 января 2025 года в Таразе мужчина совершил попытку суицида, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали в МЧС.
"Сегодня в службу "112" Жамбылской области поступило сообщение о попытке суицида мужчины вблизи средней школы города Тараза, который облил бензином свою одежду и угрожал поджечь себя. Оперативно прибывшие на место спасатели МЧС предотвратили попытку самоподжога подручными средствами", – сообщили в ведомстве.
Пострадавший получил незначительные ожоги и доставлен в больницу. Причина самоподжога и другие обстоятельства выясняются.
В конце 2024 года мужчина совершил самоподжог около акимата Мангистаской области. Через некоторое время он скончался.
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