Шахтеры бастуют в Сатпаеве: Минтруда сделало заявление

17 декабря 2024 года работники Южно-Жезказганского рудника и рудника Жыланды, входящих в состав ПО "Жезказганцветмет" ТОО "Корпорация Казахмыс", приостановили работу, потребовав повысить им зарплаты в два раза, сообщает Zakon.kz.

По информации корпорации, по состоянию на 19 декабря идут переговоры с бастующими. С ними встретились председатель правления ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурахмет Нуриев, аким Жезказгана Кайрат Шайжанов и аким Сатпаева Мурат Бурибаев.

"По итогам собрания было принято решение удовлетворить требование о доначислении к "13-й заработной плате" премиальной части в размере 30% от оклада", – сообщили в "Казахмысе".

Что касается зарплаты, то шахтерам предложили два варианта: 1. индексация с 2025 года на 8,5% и дополнительные четыре квартальные премии в размере 50 МРП за выполнение производственного плана (в 2025 году – 196 тыс. тенге ежеквартально); 2. индексация заработной платы на 15,6%.

Между тем Министерство труда и социальной защиты населения РК (МТСЗН) представило свою позицию по ситуации.

"МТСЗН констатирует нарушение бастующими работниками ПО "Жезказганцветмет" ТОО "Корпорация Казахмыс" норм трудового законодательства и призывает сотрудников компании к возобновлению работы и обсуждению их требований к работодателю в установленном порядке", – сказано в распространенном сообщении.

В министерстве заявили, что приостановка работы с требованием повышения заработной платы является нарушением предусмотренного трудовым законодательством порядка выдвижения требований и их рассмотрения работодателем.

"В соответствии с Трудовым кодексом РК действующий порядок предусматривает официальное направление требований работодателю, их рассмотрение работодателем, а при невозможности разрешения – рассмотрение в примирительной комиссии. Данный порядок рассмотрения требований работников не предусматривает приостановление производственного процесса. Несоблюдение установленного законодательством порядка влечет дисциплинарную ответственность", – пояснили в ведомстве.

МТСЗН призвало стороны к проведению примирительных процедур исключительно в правовом поле в рамках примирительной комиссии и возобновлению работы.

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