Тамара Дуйсенова назначена помощником президента

Сегодня, 14 февраля 2025 года, стало известно, что Тамару Дуйсенову назначили помощником президента, освободив от должности заместителя премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Акорды:

"Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена помощником президента Республики Казахстан, она освобождена от ранее занимаемой должности".

Дуйсенова Тамара Босымбековна родилась 11 января 1965 года. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства, инженер-экономист.

Трудовой стаж начинала с учительницы средней школы имени Ильича города Сарыагаша. В разные годы являлась экономистом, заместителем акима Шымкента.

С 2002 по 2006 была вице-министром труда и социальной защиты населения.

С 2013 по 2014 возглавляла Министерство труда и соцзащиты.

Затем три года являлась министром здравоохранения и социального развития.

С 2019 по 2020 год – внештатный советник президента Казахстана.

C 2020 по 2022 год – помощник президента Казахстана – заведующая отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента Республики Казахстан.

С 8 июня 2023 была заместителем премьер-министра Республики Казахстан – министром труда и социальной защиты населения.

2 сентября 2023 года Дуйсенова была освобождена от должности министра труда. Ее назначили заместителем премьер-министра.