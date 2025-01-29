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Общество

Штраф за прогрев авто более 5 минут: депутат предложил пересмотреть норму

Штраф за прогрев авто более 5 минут, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 16:20 Фото: pexels
Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев на пленарном заседании палаты 29 января 2025 года потребовал от правительства отменить штраф за прогрев машины более 5 минут, сообщает Zakon.kz.

Нартай Сарсенгалиев в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра отметил, что данный вопрос вызвал широкий резонанс в обществе.

"Когда речь заходит об автомобилях, я не могу не упомянуть абсурдное требование, согласно которому автомобили не должны прогревать машины более 5 минут, которое в настоящее время является предметом горячих споров в обществе. Это решение было одобрено правительством более 20 лет назад. Мы все понимаем, что это решение неправильное, и оно подверглось резкой критике в обществе. Это неразумное решение, ведь, если не прогревать машину в мороз, металл износится, машина сломается, и людям придется тратить деньги на ее ремонт", – добавил он.

В этой связи депутат предложил немедленно пересмотреть данную норму.

"Тем, кто утверждает, что прогревание автомобилей вредит окружающей среде, следует сначала навести порядок на заводах, которые выбрасывают в воздух тонны вредных отходов, и в городах, которые обрушивают с неба черный снег", – посоветовал он.

15 января депутат Екатерина Смышляева рассказала, как планируется уточнить норму о прогреве автомобилей, чтобы избежать необоснованных штрафов. 

Мадина Мамырханова
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