Штраф за прогрев авто более 5 минут: депутат предложил пересмотреть норму

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Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев на пленарном заседании палаты 29 января 2025 года потребовал от правительства отменить штраф за прогрев машины более 5 минут, сообщает Zakon.kz.

Нартай Сарсенгалиев в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Романа Скляра отметил, что данный вопрос вызвал широкий резонанс в обществе. "Когда речь заходит об автомобилях, я не могу не упомянуть абсурдное требование, согласно которому автомобили не должны прогревать машины более 5 минут, которое в настоящее время является предметом горячих споров в обществе. Это решение было одобрено правительством более 20 лет назад. Мы все понимаем, что это решение неправильное, и оно подверглось резкой критике в обществе. Это неразумное решение, ведь, если не прогревать машину в мороз, металл износится, машина сломается, и людям придется тратить деньги на ее ремонт", – добавил он. В этой связи депутат предложил немедленно пересмотреть данную норму. "Тем, кто утверждает, что прогревание автомобилей вредит окружающей среде, следует сначала навести порядок на заводах, которые выбрасывают в воздух тонны вредных отходов, и в городах, которые обрушивают с неба черный снег", – посоветовал он. 15 января депутат Екатерина Смышляева рассказала, как планируется уточнить норму о прогреве автомобилей, чтобы избежать необоснованных штрафов.

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