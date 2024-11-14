Штрафов не будет: Кожаев высказался об "изменении" скорости на автобанах

Депутат Марат Кожаев в кулуарах Сената Парламента Казахстана прокомментировал рассылку о том, что на трассах начнут штрафовать за превышение скорости, передает корреспондент Zakon.kz.

Казахстанцы массово пересылают в мессенджерах друг другу информацию о том, что предельно допустимую скорость на автобанах снизили со 140 до 110 км/ч.

"Я уточнил у административной полиции, что никаких изменений таких не предвидится", – сказал Марат Кожаев.

Также сенатор, чтобы люди не переживали, заверил, что штрафов не будет.

Ранее стало известно, что cкрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана.