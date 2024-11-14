Штрафов не будет: Кожаев высказался об "изменении" скорости на автобанах
Фото: Zakon.kz
Депутат Марат Кожаев в кулуарах Сената Парламента Казахстана прокомментировал рассылку о том, что на трассах начнут штрафовать за превышение скорости, передает корреспондент Zakon.kz.
Казахстанцы массово пересылают в мессенджерах друг другу информацию о том, что предельно допустимую скорость на автобанах снизили со 140 до 110 км/ч.
"Я уточнил у административной полиции, что никаких изменений таких не предвидится", – сказал Марат Кожаев.
Также сенатор, чтобы люди не переживали, заверил, что штрафов не будет.
Ранее стало известно, что cкрытое патрулирование усилят на дорогах Казахстана.
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