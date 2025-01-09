Смогут ли иностранцы, устроившие драку на "Кок-Тобе", вернуться в Казахстан

Депутат Марат Кожаев в кулуарах Сената Парламента Казахстана 9 января 2025 года прокомментировал депортацию иностранных студентов за драку на "Кок-Тобе" в новогоднюю ночь, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что любой иностранец, находящийся в Казахстане, обязан уважать наши законы, порядки, обычаи и традиции, а также вести себя соответствующим образом.

"Это общепринятая мировая практика. Когда вы находитесь в другой стране, вы соблюдаете ее законодательство и стараетесь его не нарушать. В данном случае речь идет о грубых нарушениях закона, вплоть до причинения телесных повреждений в общественном месте. Поэтому наш закон предусматривает депортацию. Документы, на основании которых иностранцы легально пребывают в стране, включая учебные визы, аннулируются", – озвучил Марат Кожаев.

Он также заявил, что в течение пяти лет эти студенты не смогут вернуться в Казахстан и продолжить учебу.

В новогоднюю ночь в одном из кафе произошла ссора между иностранными студентами одного из вузов Алматы, переросшая в массовую драку. 9 января 2025 года стало известно, что за массовую драку студентов в новогоднюю ночь депортируют шесть человек.