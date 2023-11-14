Аким Конаева проинспектировал строительные объекты

На сегодня Конаев представляет собой большую строительную площадку, где находят воплощение ряд мер по развитию инфраструктуры. В связи с этим глава города Нурлан Куматаев ознакомился с ходом строительства некоторых социально важных объектов областного центра, сообщает Zakon.kz.

Первым делом он побывал на пляжной зоне №5, где в скором времени появятся новые детская площадка, кафетерий, воркаут-площадка, детский бассейн, пирс, велодорожка. К слову, пляж увеличен на 60 метров, предусмотрены места для бизнес-объектов. Сегодня здесь устанавливаются специальные места отдыха для горожан и гостей города. Согласно проекту 80% работ уже закончены. В целом в обозримом будущем 5,1 км пляжной зоны Капшагайского водохранилища будут полностью благоустроены.

Фото: пресс-служба акима Конаева

Затем аким города ознакомился с ходом работ по расширению улицы Сейфуллина с двух до четырех полос. Общая протяженность улицы составляет 5,2 км. Проект – переходящий на следующий год. Общая стоимость строительных работ оценивается в 3,4 млрд тенге. На выделенные средства будут также благоустроены дворы микрорайонов, расположенных вдоль улицы Сейфуллина (футбольная, детская площадка и др.). В настоящее время на участке дороги укладывается 1-й и 2-й слой асфальта. Побеседовав со специалистами подрядной организации, Нурлан Куматаев поручил за неделю выровнять и заасфальтировать всю дорогу.



"Поступило немало нареканий, касающихся этой автодороги. Поэтому строительство нужно проводить более интенсивно, вплоть до организации работы в ночную смену. До конца года нужно провести освещение, и проложить тротуары. По завершению тщательно приведите все в порядок и соберите строительные отходы", – сказал Нурлан Куматаев.

Особое внимание в ходе рабочего объезда Нурлан Куматаев обратил модернизации канализационных систем. Отметим, что канализационные насосные станции в городе были построены в 1968-70 годах. На сегодня они уже изношены на 90 процентов. Глава города в связи с этим ознакомился с возведением новой станции. Стоимость столь значимого проекта составляет 14 млрд тенге, из которых в настоящее время из республиканского бюджета уже выделено 10 млрд тенге. По плану будет установлено 32 новых насоса протяженностью 24 459 метров. Сейчас в капитальном ремонте задействовано 40 человек и 14 единиц техники. Аким города также поручил подрядной компании ускорить работу.

Фото: пресс-служба акима Конаева

Вместе с тем, согласно принятому Генеральному плану города, через улицу Абая будет построена дорога длиной порядка 10 км, и соединяющая микрорайоны "Арна" и №10. Строительство планируется завершить в следующем году. Однако глава города раскритиковал ответственных лиц, за довольно слабые темпы проводимых работ.



"Все работы ведутся не на должном уровне. Недостаточно задействовано рабочих бригад и специальной техники. Я уже несколько раз побывал на этом объекте. До сих пор ничего не изменилось. При строительстве дорог особое внимание обращайте на наличие грунтовых вод, из-за которых в будущем дорожное полотно может просесть. В противном случае мы расторгнем с вами договор и найдем других подрядчиков. Другого выхода нет", – заявил Нурлан Куматаев.

После чего он направился в парк Победы. В парке произведен капитальный ремонт, установлены скамейки, уложен газон, заменены световые столбы, установлены визуальные дизайнерские палатки и другое оборудование.

Глава города отметил, что, несмотря на то, что на дворе поздняя осень, необходимо произвести посадку зеленых насаждений. Ну а в следующий свой объезд, глава города ознакомится с проводимыми работами на других социально значимых строительных объектах.