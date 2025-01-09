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Общество

Житель Костанайской области лишил себя 334 тысяч тенге за дебош в поезде

Житель Костанайской области лишил себя 334 тысяч тенге за дебош в поезде, фото - Новости Zakon.kz от 09.01.2025 18:37 Фото: пресс-служба ДП на транспорте
Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кандыагаш во время патрулирования пассажирского поезда сообщением "Уральск – Астана" задержан 48-летний житель Костанайской области. Об этом 9 января 2025 года Zakon.kz рассказали в Департаменте полиции на транспорте.

При проверке установлено, что мужчина распивал алкогольные напитки и разбил стекло входной двери тамбура.

Кроме того, правонарушитель оказал сопротивление законным требованиям представителей власти.

"Транспортными полицейскими пассажир по акту был снят с поезда на станции Айтеке би Актюбинской области и доставлен в комнату полиции. В отношении него составлены административные протоколы за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство, за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа и материал направлен в суд. Решением суда мужчина признан виновным и оштрафован на 85 МРП (334 220 тенге)".Пресс-служба ДП на транспорте

По данным департамента, в 2024 году за совершение различных административных правонарушений по акту с пассажирских поездов были сняты 698 граждан, из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 672, за мелкое хулиганство – 17.

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Ранее сообщалось, что закрытые из-за непогоды трассы заставили казахстанцев массово пересесть на поезда.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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