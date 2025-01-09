Житель Костанайской области лишил себя 334 тысяч тенге за дебош в поезде

Фото: пресс-служба ДП на транспорте

Сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кандыагаш во время патрулирования пассажирского поезда сообщением "Уральск – Астана" задержан 48-летний житель Костанайской области. Об этом 9 января 2025 года Zakon.kz рассказали в Департаменте полиции на транспорте.

При проверке установлено, что мужчина распивал алкогольные напитки и разбил стекло входной двери тамбура. Кроме того, правонарушитель оказал сопротивление законным требованиям представителей власти. "Транспортными полицейскими пассажир по акту был снят с поезда на станции Айтеке би Актюбинской области и доставлен в комнату полиции. В отношении него составлены административные протоколы за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство, за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа и материал направлен в суд. Решением суда мужчина признан виновным и оштрафован на 85 МРП (334 220 тенге)". Пресс-служба ДП на транспорте По данным департамента, в 2024 году за совершение различных административных правонарушений по акту с пассажирских поездов были сняты 698 граждан, из них за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения – 672, за мелкое хулиганство – 17. Материал по теме Стоит ли казахстанцам ожидать повышение цен на ж/д билеты Ранее сообщалось, что закрытые из-за непогоды трассы заставили казахстанцев массово пересесть на поезда.

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