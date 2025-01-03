Закрытые трассы заставили казахстанцев массово пересесть на поезда

Фото: rail-news.kz

В связи с закрытием трасс казахстанцев массово пересадили на поезда. 3 января нацперевозчик перевез более 400 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, из-за временного закрытия трасс в некоторых регионах поезда национального перевозчика перевезли порядка 400 пассажиров со станций Сарыбель, Экибастуз, Ерейментау и Курорт-Боровое". "Работы по перевозке продолжаются. Нацперевозчик призывает граждан соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от дальних поездок без необходимости. В условиях закрытия автомобильных трасс и невозможности передвижения другим транспортом поезда остаются самым надежным и безопасным видом транспорта". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки" Ранее сообщалось, что 3 января 2025 года в пяти областях Казахстана

Ранее сообщалось, что 3 января 2025 года в пяти областях Казахстана ограничили движение на автодорогах из-за ухудшения погодных условий. В Астане из-за ухудшения погодных условий временно отменили работу сразу пяти пригородных автобусных маршрутов.

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