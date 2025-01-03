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Общество

Закрытые трассы заставили казахстанцев массово пересесть на поезда

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезда, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры , фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 03:40 Фото: rail-news.kz
В связи с закрытием трасс казахстанцев массово пересадили на поезда. 3 января нацперевозчик перевез более 400 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала КТК, из-за временного закрытия трасс в некоторых регионах поезда национального перевозчика перевезли порядка 400 пассажиров со станций Сарыбель, Экибастуз, Ерейментау и Курорт-Боровое".

"Работы по перевозке продолжаются. Нацперевозчик призывает граждан соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от дальних поездок без необходимости. В условиях закрытия автомобильных трасс и невозможности передвижения другим транспортом поезда остаются самым надежным и безопасным видом транспорта". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"
Ранее сообщалось, что 3 января 2025 года в пяти областях Казахстана ограничили
движение на автодорогах из-за ухудшения погодных условий. В Астане из-за ухудшения погодных условий временно отменили работу сразу пяти пригородных автобусных маршрутов.

Аксинья Титова
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