Закрытые трассы заставили казахстанцев массово пересесть на поезда
Фото: rail-news.kz
В связи с закрытием трасс казахстанцев массово пересадили на поезда. 3 января нацперевозчик перевез более 400 человек, сообщает Zakon.kz.
По информации телеканала КТК, из-за временного закрытия трасс в некоторых регионах поезда национального перевозчика перевезли порядка 400 пассажиров со станций Сарыбель, Экибастуз, Ерейментау и Курорт-Боровое".
"Работы по перевозке продолжаются. Нацперевозчик призывает граждан соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от дальних поездок без необходимости. В условиях закрытия автомобильных трасс и невозможности передвижения другим транспортом поезда остаются самым надежным и безопасным видом транспорта". Пресс-служба АО "Пассажирские перевозки"Ранее сообщалось, что 3 января 2025 года в пяти областях Казахстана ограничили
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript