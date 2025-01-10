Потенциально вредные продукты исключат из рациона школьников

В Казахстане разработали типовое меню для школьников. В обновленный рацион вошли кисломолочные продукты с пробиотиками. Увеличено количество овощей и фруктов, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК, новое меню является безопасным, сбалансированным и научно обоснованным, а также составлено с учетом физиологических потребностей детей и калоража.

"В нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок", – говорится в сообщении КСЭК.

В меню учтены рекомендации ВОЗ по уменьшению сахара и соли для снижения риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. К примеру, для организаций, где дети пребывают круглосуточно, содержание сахара уменьшилось в возрастной группе 6-10 лет – с 55 до 15 г, в возрастной группе 11-14 лет – с 70 до 21 г, то есть в 3,3-3,6 раза.

Соль уменьшена в возрастной группе 6-10 лет – с 15 до 3 г, в возрастной группе 11-14 лет – с 15 до 4,5 г, то есть в 3,3-5 раза.

Основное меню включает в себя мясные, рыбные и овощные блюда, салаты из свежих овощей и напитки с низким содержанием сахара.

Для роста и развития детей, а также предупреждения болезней в рацион включены молоко низкой жирности, кисломолочные продукты с пробиотиками и увеличено количество овощей и фруктов.

Ранее сообщалось, что новый стандарт питания планируют внедрить в казахстанских школах.