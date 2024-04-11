Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как разнообразить апрельский рацион сезонными продуктами

Как разнообразить апрельский рацион сезонными продуктами, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 08:53 Фото: pixabay
Специалисты "Роспотребнадзора" рассказали, как уберечь организм от заболеваний, стрессов и весенних депрессий с помощью сезонных овощей и фруктов, сообщает Zakon.kz.

Чтобы наполнить свой рацион микро- и макроэлементами, "Роспотребнадзор" рекомендует обратить внимание на следующие овощи:

  • молодая белокочанная и цветная капуста;
  • лук-порей;
  • морковь;
  • ревень;
  • редис и редька;
  • свекла;
  • листовой цикорий;
  • фенхель.

Из фруктов отдайте предпочтение бананам и цитрусовым. Также сейчас большое множество яблок разных сортов.

Не забудьте про зелень:

  • водяной кресс и кресс-салат;
  • зеленый лук и шнитт-лук;
  • мята;
  • петрушка;
  • листовой салат и салат радиккио;
  • черемша;
  • шпинат и щавель.

"Все эти дары природы станут надежными союзниками в нелегком деле сохранения витаминного баланса", – отметили эксперты.

 Ранее мы публиковали топ-5 весенних рецептов легких и вкусных блюд.

Читайте также

Медики перечислили полезные свойства гречки
Медики перечислили полезные свойства гречки
советы, врач
Эксперт рассказала, чем полезен и вреден шоколад
Что подарить на новоселье: 20 отличных идей для выбора подарков
Что подарить на новоселье: 20 отличных идей для выбора подарков
Елена Вебер
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
аким СКО, паводки, Петропавловск
Аким СКО обратился к жителям: В сторону Петропавловска движется огромный поток воды
паводки в ЗКО
Бектенов о паводках: Большая вода из РФ движется в сторону Уральска и Атырау
землетрясение в Алматы
Землетрясение произошло в Алматы
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
МЧС Казахстана вернули функцию, которая была упразднена 20 лет назад
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: