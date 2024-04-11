Как разнообразить апрельский рацион сезонными продуктами
Фото: pixabay
Специалисты "Роспотребнадзора" рассказали, как уберечь организм от заболеваний, стрессов и весенних депрессий с помощью сезонных овощей и фруктов, сообщает Zakon.kz.
Чтобы наполнить свой рацион микро- и макроэлементами, "Роспотребнадзор" рекомендует обратить внимание на следующие овощи:
- молодая белокочанная и цветная капуста;
- лук-порей;
- морковь;
- ревень;
- редис и редька;
- свекла;
- листовой цикорий;
- фенхель.
Из фруктов отдайте предпочтение бананам и цитрусовым. Также сейчас большое множество яблок разных сортов.
Не забудьте про зелень:
- водяной кресс и кресс-салат;
- зеленый лук и шнитт-лук;
- мята;
- петрушка;
- листовой салат и салат радиккио;
- черемша;
- шпинат и щавель.
"Все эти дары природы станут надежными союзниками в нелегком деле сохранения витаминного баланса", – отметили эксперты.
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