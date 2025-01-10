Интернет-мошенники обокрали жителей Актау на 90 миллионов тенге

Прокуратура Мангистауской области задержала пособника по мошенничеству в особо крупном размере. Им оказался житель Алматы. Об этом сообщили в надзорном органе региона, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители задержали жителя Алматы, который был пособником в совершении интернет-преступления. Оказалось, что в октябре прошлого года он предоставлял банковские счета мошенникам.

Из-за их действий жителям Актау причинили имущественный вред на сумму свыше 90 млн тенге.

"По данному факту начато досудебное расследование по пункту 2) части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый взят под стражу с санкции следственного судьи. Продолжаются следственные действия", – пояснили в прокуратуре области.

Ранее житель Костанайской области лишил себя 334 тысяч тенге за дебош в поезде.