#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
524.75
540.6
5.12
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
524.75
540.6
5.12
Общество

Интернет-мошенники обокрали жителей Актау на 90 миллионов тенге

Хакеры, хакер, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, мошенник, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 07:54 Фото: freepik
Прокуратура Мангистауской области задержала пособника по мошенничеству в особо крупном размере. Им оказался житель Алматы. Об этом сообщили в надзорном органе региона, сообщает Zakon.kz.

Правоохранители задержали жителя Алматы, который был пособником в совершении интернет-преступления. Оказалось, что в октябре прошлого года он предоставлял банковские счета мошенникам.

Из-за их действий жителям Актау причинили имущественный вред на сумму свыше 90 млн тенге.

"По данному факту начато досудебное расследование по пункту 2) части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый взят под стражу с санкции следственного судьи. Продолжаются следственные действия", – пояснили в прокуратуре области.

Ранее житель Костанайской области лишил себя 334 тысяч тенге за дебош в поезде.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Девять автомобильных пунктов пропуска модернизируют в Казахстане
Общество
08:47, Сегодня
Девять автомобильных пунктов пропуска модернизируют в Казахстане
Потенциально вредные продукты исключат из рациона школьников
Общество
05:22, Сегодня
Потенциально вредные продукты исключат из рациона школьников
73 казахстанских студента находятся в охваченной пожарами Калифорнии
Общество
02:59, 10 января 2025
73 казахстанских студента находятся в охваченной пожарами Калифорнии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: