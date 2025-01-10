Казахстанцы путают поддельные и настоящие тенге: изъято банкнот на 80 миллионов

Агентство по финансовому мониторингу обратило внимание на распространяемые в соцсетях видеоролики, на которых люди путают настоящие денежные купюры с сувенирными или поддельными деньгами, сообщает Zakon.kz.

В АФМ считают, что эти видео показывают, как люди, не обращая должного внимания, не могут различить реальные банкноты и фальшивые или сувенирные, что может привести к нежелательным последствиям, включая участие в незаконных операциях.

"С начала 2024 года на территории Казахстана из оборота изъято около 2 тыс. фальшивых банкнот, что представляет собой серьезную угрозу финансовой стабильности. Общая сумма изъятых фальшивых денег составляет свыше 80 млн тенге", – сообщили в АФМ.

Осуждено восемь человек, занимавшихся изготовлением и сбытом поддельных купюр. Они приговорены к реальным срокам лишения свободы от 5 до 6 лет.

Казахстанцам для того, чтобы избежать подобных ситуаций, советуют проверять банкноты при сделках с наличными средствами.

"Обращайте внимание на качество бумаги, защитные элементы (водные знаки, микропечать, элементы, которые видны только при определенном освещении), а также на текстуры и шрифты, которые сложно подделать. Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в орбите уголовного преследования, не следует обменивать деньги у незнакомых лиц и избегать сделок с "менялами", даже если они предлагают обмен по более выгодному курсу", – предупреждают в АФМ.

В случае обнаружения фальшивых или подозрительных банкнот ни в коем случае не пытайтесь их сбыть. Немедленно обращайтесь в АФМ или правоохранительные органы по месту проживания для проведения соответствующих проверок.

Ранее в АФМ рассказывали об изъятии в двух городах страны крупных партий фальшивых денег.