Как отличить 5-тысячную купюру тенге от поддельной

Национальный банк Казахстана накануне, 21 июля 2025 года, обратился к жителям страны с важной информацией по поводу поддельных купюр, сообщает Zakon.kz.

Казахстанцам напомнили о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.

1. Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.

Фото: nationalbank.kz

2. Микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.

Фото: nationalbank.kz

3. Водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.

Фото: nationalbank.kz

4. Элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской. Также отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.

Фото: nationalbank.kz

5. Защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта и не имеет целостности на просвет.

Фото: nationalbank.kz

"Подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь". Пресс-служба НБК

Нацбанк настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег.

По данным Нацбанка, за первое полугодие 2025 года выявлено 96 поддельных денежных знаков (93 банкноты и 3 монеты) на сумму 465 150 тенге. Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5000, 2000 и 10 000 тенге.