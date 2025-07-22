Как отличить 5-тысячную купюру тенге от поддельной
Казахстанцам напомнили о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных.
1. Банкноты подделываются в основном с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге.
Фото: nationalbank.kz
2. Микротексты размытые и не распознаются при многократном увеличении.
Фото: nationalbank.kz
3. Водяной знак на поддельной банкноте отсутствует.
Фото: nationalbank.kz
4. Элемент Патч не имеет объема и напечатан обычной краской. Также отсутствует голографический эффект расхождения лучей и переключение изображения номинала на орнамент.
Фото: nationalbank.kz
5. Защитная нить не имеет динамического и цветопеременного эффекта и не имеет целостности на просвет.
Фото: nationalbank.kz
"Подлинные банкноты имеют ряд защитных признаков, которые легко определить при визуальном осмотре и на ощупь".Пресс-служба НБК
Нацбанк настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег.
По данным Нацбанка, за первое полугодие 2025 года выявлено 96 поддельных денежных знаков (93 банкноты и 3 монеты) на сумму 465 150 тенге. Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5000, 2000 и 10 000 тенге.