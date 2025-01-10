#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.75
540.6
5.12
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
524.75
540.6
5.12
Общество

Пилотный проект по использованию цифрового тенге в агропромышленном комплексе успешно завершен

Пилотный проект по использованию АПК завершен, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 15:41 Фото: Батерек
АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщает о завершении очередного этапа пилотного проекта по внедрению цифрового тенге в агропромышленный комплекс. В рамках проекта цифровой тенге был успешно сконвертирован и зачислен на специальный счет, открытый в банке второго уровня.

Пилотный проект реализовало АО "КазАгроФинанс", входящее в группу компаний Холдинга "Байтерек". Основная цель проекта – обеспечение прозрачности и контроль за распределением и использованием инвестиционных субсидий в сельском хозяйстве.


"Мы впервые наблюдаем, как цифровой тенге меняет подход к финансированию и контролю за освоением государственных средств. Это ключевой шаг к повышению прозрачности финансовых операций и эффективности государственной поддержки агросектора",– подчеркнул управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" Нияз Кошкимбаев.

Он также отметил, что АО "КазАгроФинанс" обладает лицензией на проведение банковских операций, что позволило успешно завершить этап конвертации цифровой валюты и зачисления средств на счет финансового института.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках пилотного проекта ТОО "Астыкжан К Т" (Акмолинская область) приобрело сельскохозяйственную технику на льготных условиях с авансовым платежом, проведенным с использованием цифрового тенге. Ставка финансирования составила всего 5%, что значительно облегчило доступ аграриев к необходимому оборудованию.

Айсулу Омарова
Поделиться новостью
Читайте также
Житель Астаны угнал авто, но через 400 метров застрял в сугробе – видео
Общество
16:29, Сегодня
Житель Астаны угнал авто, но через 400 метров застрял в сугробе – видео
В МЧС дали рекомендации казахстанцам, желающим искупаться в Крещение
Общество
16:11, Сегодня
В МЧС дали рекомендации казахстанцам, желающим искупаться в Крещение
Похолодание до -27°С, мокрый снег и дождь ожидаются в Казахстане
Общество
14:02, Сегодня
Похолодание до -27°С, мокрый снег и дождь ожидаются в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: