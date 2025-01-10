Пилотный проект по использованию цифрового тенге в агропромышленном комплексе успешно завершен

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" сообщает о завершении очередного этапа пилотного проекта по внедрению цифрового тенге в агропромышленный комплекс. В рамках проекта цифровой тенге был успешно сконвертирован и зачислен на специальный счет, открытый в банке второго уровня.

Пилотный проект реализовало АО "КазАгроФинанс", входящее в группу компаний Холдинга "Байтерек". Основная цель проекта – обеспечение прозрачности и контроль за распределением и использованием инвестиционных субсидий в сельском хозяйстве.





"Мы впервые наблюдаем, как цифровой тенге меняет подход к финансированию и контролю за освоением государственных средств. Это ключевой шаг к повышению прозрачности финансовых операций и эффективности государственной поддержки агросектора",– подчеркнул управляющий директор АО "НУХ "Байтерек" Нияз Кошкимбаев.

Он также отметил, что АО "КазАгроФинанс" обладает лицензией на проведение банковских операций, что позволило успешно завершить этап конвертации цифровой валюты и зачисления средств на счет финансового института.

Напомним, ранее сообщалось, что в рамках пилотного проекта ТОО "Астыкжан К Т" (Акмолинская область) приобрело сельскохозяйственную технику на льготных условиях с авансовым платежом, проведенным с использованием цифрового тенге. Ставка финансирования составила всего 5%, что значительно облегчило доступ аграриев к необходимому оборудованию.