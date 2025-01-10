В МЧС дали рекомендации казахстанцам, желающим искупаться в Крещение

Начальник управления Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС Талгат Жамбауов на пресс-конференции 10 января 2025 года рассказал, что места для массовых купаний организуются местными исполнительными органами и будут доступными для населения, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер уточнил, что во время традиционных массовых купаний на празднике Крещение Господне будут дежурить сотрудники МЧС.

"В целях обеспечения безопасности желающих искупаться в ледяной воде в период проведения массовых купаний будут дежурить спасатели оперативно-спасательных отрядов и медики Центра медицины и катастроф", – сказал Талгат Жамбауов.

Он отметил, что на месте проведения религиозных мероприятий также будут нести службу сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи.

Для желающих окунуться в ледяную воду МЧС настоятельно рекомендует купаться только в охраняемых и специально оборудованных купелях под присмотром спасателей и медицинских работников, где в случае необходимости смогут оказать своевременную и квалифицированную помощь.

Перед купанием в проруби, как подчеркнул представитель МЧС, необходимо разогреть тело, сделав небольшую разминку либо легкую пробежку.

"Подходите к проруби в удобной, не скользкой и легко сбрасываемой обуви, шлепанцах. Желательно, чтобы у выхода из проруби вас кто-нибудь встречал с полотенцем или с халатом. Ни в коем случае не прыгайте и не ныряйте в прорубь вперед головой", – посоветовал Талгат Жамбауов.

Представитель МЧС добавил, что находиться в ледяной воде следует не более одной минуты во избежание переохлаждения организма.

Также не рекомендуется купаться в ледяной воде детям, людям преклонного возраста и с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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