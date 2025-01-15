Где в Алматы можно будет искупаться на Крещение
Перечень 10 разрешенных мест для купания:
1. Местное религиозное объединение "Приход Крестовоздвиженского храма г. Алматы" (ул. Высоковольтная, 37Б).
2. Местное религиозное объединение "Приход храма Христа Спасителя г. Алматы" Астанайской и Алматинской Епархии (пр. Райымбека, 493).
3. Филиал регионального религиозного объединения "Астанайская и Алматинская Епархия Православной Церкви Казахстана" Свято-Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5).
4. Местное религиозное объединение "Приход Успенского храма поселка Первомайский Астанайской и Алматинской Епархий" (ул. Кудабайулы, 86).
5. Местное православное религиозное объединение "Приход храма великомученицы Параскевы" Астанайской и Алматинской Епархии" (ул. Жансугурова, 500В).
6. Местное религиозное объединение "Иверско-Серафимовский женский монастырь" Астанайской и Алматинской Епархии" (ул. Хамиди, 30).
7. Местное православное религиозное объединение "Приход Благовещенского храма г. Алматы" Астанайской и Алматинской Епрахии (мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13).
8. Местное православное религиозное объединение "Собор в честь иконы Божией Матери Казанская" Астанайской и Алматинской Епрахии (ул. Халиуллина, 45-А).
9. Местное православное религиозное объединение "Богородице рождественский приход" (ул. Егинсу, 1Б).
Турксибский район:
10. Местное православное религиозное объединение Местное православное религиозное объединение "Покровско-Всехсвятский приход" (ул. Юных Пионеров, д. 85).
В этих местах организуют круглосуточное дежурство спасателей, медиков и полиции для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
"При длительном пребывании в холодной воде возможно развитие судорожных синдромов и обморожения. Также при резком погружении в холодную воду вероятно развитие сердечной недостаточности", – сказал временно исполняющий обязанности начальника Управления гражданской обороны ДЧС Алматы Галым Мухамеджан.
Жителям Алматы напомнили о строгом запрете купания в несанкционированных местах, в том числе в горных реках и прудах, покрытых льдом. Нарушители правил могут быть привлечены к ответственности с наложением штрафа в размере 7 МРП.
"Вместе с тем остальные водоемы, пруды и горные реки (Улкен и Киши Алматы) запрещены для купания. В настоящее время указанные водоемы покрыты льдом. Подходы к горным рекам очень скользкие, при входе в воду можно поскользнуться и получить различные переломы или травмы. Течение рек подо льдом очень сильное и может унести человека, потерявшего равновесие или сознание", – напомнили в ДЧС.
Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации на воде, специалисты ДЧС города рекомендуют:
- купаться в специально отведенных местах;
- не купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- рядом с купелью, оборудованной на открытой местности (на льду), не должно находиться более трех человек;
- перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;
- купаться в присутствии медиков и спасателей;
- после купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, выпейте теплый чай.
Крещение Господне отмечается 19 января.
Ранее в МЧС дали советы казахстанцам по поводу крещенских купаний.