Где в Алматы можно будет искупаться на Крещение

Руководитель отдела Казахстанского Митрополичьего округа по связям с общественностью протоиерей Александр Суворов 15 января 2025 года рассказал, в каких местах Алматы можно совершить купание на Крещение Господне, сообщает Zakon.kz.

Перечень 10 разрешенных мест для купания:

1. Местное религиозное объединение "Приход Крестовоздвиженского храма г. Алматы" (ул. Высоковольтная, 37Б).

2. Местное религиозное объединение "Приход храма Христа Спасителя г. Алматы" Астанайской и Алматинской Епархии (пр. Райымбека, 493).

3. Филиал регионального религиозного объединения "Астанайская и Алматинская Епархия Православной Церкви Казахстана" Свято-Никольский собор (ул. Байтурсынова, 56/5).

4. Местное религиозное объединение "Приход Успенского храма поселка Первомайский Астанайской и Алматинской Епархий" (ул. Кудабайулы, 86).

5. Местное православное религиозное объединение "Приход храма великомученицы Параскевы" Астанайской и Алматинской Епархии" (ул. Жансугурова, 500В).

6. Местное религиозное объединение "Иверско-Серафимовский женский монастырь" Астанайской и Алматинской Епархии" (ул. Хамиди, 30).

7. Местное православное религиозное объединение "Приход Благовещенского храма г. Алматы" Астанайской и Алматинской Епрахии (мкр. Алатау, ул. Ибрагимова, 13).

8. Местное православное религиозное объединение "Собор в честь иконы Божией Матери Казанская" Астанайской и Алматинской Епрахии (ул. Халиуллина, 45-А).

9. Местное православное религиозное объединение "Богородице рождественский приход" (ул. Егинсу, 1Б).

Турксибский район:

10. Местное православное религиозное объединение Местное православное религиозное объединение "Покровско-Всехсвятский приход" (ул. Юных Пионеров, д. 85).

В этих местах организуют круглосуточное дежурство спасателей, медиков и полиции для предотвращения чрезвычайных ситуаций.

"При длительном пребывании в холодной воде возможно развитие судорожных синдромов и обморожения. Также при резком погружении в холодную воду вероятно развитие сердечной недостаточности", – сказал временно исполняющий обязанности начальника Управления гражданской обороны ДЧС Алматы Галым Мухамеджан.

Жителям Алматы напомнили о строгом запрете купания в несанкционированных местах, в том числе в горных реках и прудах, покрытых льдом. Нарушители правил могут быть привлечены к ответственности с наложением штрафа в размере 7 МРП.

"Вместе с тем остальные водоемы, пруды и горные реки (Улкен и Киши Алматы) запрещены для купания. В настоящее время указанные водоемы покрыты льдом. Подходы к горным рекам очень скользкие, при входе в воду можно поскользнуться и получить различные переломы или травмы. Течение рек подо льдом очень сильное и может унести человека, потерявшего равновесие или сознание", – напомнили в ДЧС.

Чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации на воде, специалисты ДЧС города рекомендуют:

купаться в специально отведенных местах;

не купаться в состоянии алкогольного опьянения;

рядом с купелью, оборудованной на открытой местности (на льду), не должно находиться более трех человек;

перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку;

купаться в присутствии медиков и спасателей;

после купания разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду, выпейте теплый чай.

Крещение Господне отмечается 19 января.

Ранее в МЧС дали советы казахстанцам по поводу крещенских купаний.