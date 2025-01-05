Американец попытался угнать роботакси, но оказался в ловушке

Американец в Лос-Анджелесе попытался угнать один из полностью автономных электрических автомобилей Jaguar I-PACE, однако оказался в ловушке, сообщает Zakon.kz.

По данным police1, в приложении для заказа такси подтвердили, что машина заблокировала мужчину в салоне, а после передала полицейским.

Как выяснилось, когда на водительское место садится неавторизованный человек, команда поддержки водителей может попросить его покинуть транспортное средство и завершить поездку. Если он не подчиняется командам, служба координирует свои действия с группой экстренного реагирования.

В социальной сети распространилось видео задержания. На кадрах с места происшествия видно, как офицеры приближаются к автомобилю Waymo с щитами, затем открывают дверь и вытаскивают мужчину, которого затем берут под стражу.

Отмечается, что автоугонщик был пьян.

Ранее задержание автоугонщика попало на камеру видеонаблюдения в Астане.