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Мир

Американец попытался угнать роботакси, но оказался в ловушке

роботакси пытался угнать американец, фото - Новости Zakon.kz от 05.01.2025 19:30 Фото: скриншот видео
Американец в Лос-Анджелесе попытался угнать один из полностью автономных электрических автомобилей Jaguar I-PACE, однако оказался в ловушке, сообщает Zakon.kz.

По данным police1, в приложении для заказа такси подтвердили, что машина заблокировала мужчину в салоне, а после передала полицейским.

Как выяснилось, когда на водительское место садится неавторизованный человек, команда поддержки водителей может попросить его покинуть транспортное средство и завершить поездку. Если он не подчиняется командам, служба координирует свои действия с группой экстренного реагирования.

В социальной сети распространилось видео задержания. На кадрах с места происшествия видно, как офицеры приближаются к автомобилю Waymo с щитами, затем открывают дверь и вытаскивают мужчину, которого затем берут под стражу.

Отмечается, что автоугонщик был пьян.

Ранее задержание автоугонщика попало на камеру видеонаблюдения в Астане.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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