Американец попытался угнать роботакси, но оказался в ловушке
Фото: скриншот видео
Американец в Лос-Анджелесе попытался угнать один из полностью автономных электрических автомобилей Jaguar I-PACE, однако оказался в ловушке, сообщает Zakon.kz.
По данным police1, в приложении для заказа такси подтвердили, что машина заблокировала мужчину в салоне, а после передала полицейским.
Как выяснилось, когда на водительское место садится неавторизованный человек, команда поддержки водителей может попросить его покинуть транспортное средство и завершить поездку. Если он не подчиняется командам, служба координирует свои действия с группой экстренного реагирования.
В социальной сети распространилось видео задержания. На кадрах с места происшествия видно, как офицеры приближаются к автомобилю Waymo с щитами, затем открывают дверь и вытаскивают мужчину, которого затем берут под стражу.
Отмечается, что автоугонщик был пьян.
Ранее задержание автоугонщика попало на камеру видеонаблюдения в Астане.
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