#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
518.68
600.27
6.58
События

Громкое задержание: МВД обезвредило группу, уничтожавшую лес

задержание, сотрудники силовых структур, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 10:52 Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
В Костанайской области пресечена деятельность группы, подозреваемой в незаконной заготовке и реализации древесины, сообщает Zakon.kz.

По оперативным данным, один из участников группы, получивший на аукционе право на обработку участка лесного фонда, использовал это разрешение как прикрытие для незаконной вырубки лесных насаждений.

"Фигуранты осуществляли заготовку древесины породы "сосна" и ее дальнейшую реализацию через подконтрольные каналы", – уточнили специалисты.

В рамках следственных действий изъяты спецтехника, транспортные средства, заготовленная древесина, а также документация, связанная с оборотом сырья и его вырубкой.

В полицию доставлены 20 фигурантов, среди которых предполагаемые организаторы, исполнители и посредники.

Теперь по данному факту проводится досудебное расследование.

"Назначены экспертизы, устанавливается точный объем вырубленного леса и размер причиненного государству ущерба", – заключили стражи порядка.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2025 10:52
Вырубка деревьев в населенных пунктах: внесены изменения в правила

Ранее мы рассказывали, что Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерство внутренних дел (МВД) в преддверии праздников запускают крупномасштабные профилактические акции по стране.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Изменились правила распределения жилья для казахстанцев и кандасов
11:07, Сегодня
Изменились правила распределения жилья для казахстанцев и кандасов
МВД показало кадры задержания преступной группы в Алматинской области
12:55, 12 марта 2025
МВД показало кадры задержания преступной группы в Алматинской области
Супруги осуждены за махинацию с криптовалютами в Костанае
18:30, 10 января 2025
Супруги осуждены за махинацию с криптовалютами в Костанае
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: