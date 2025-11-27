Громкое задержание: МВД обезвредило группу, уничтожавшую лес

В Костанайской области пресечена деятельность группы, подозреваемой в незаконной заготовке и реализации древесины, сообщает Zakon.kz.

По оперативным данным, один из участников группы, получивший на аукционе право на обработку участка лесного фонда, использовал это разрешение как прикрытие для незаконной вырубки лесных насаждений.

"Фигуранты осуществляли заготовку древесины породы "сосна" и ее дальнейшую реализацию через подконтрольные каналы", – уточнили специалисты.

В рамках следственных действий изъяты спецтехника, транспортные средства, заготовленная древесина, а также документация, связанная с оборотом сырья и его вырубкой.

В полицию доставлены 20 фигурантов, среди которых предполагаемые организаторы, исполнители и посредники.

Теперь по данному факту проводится досудебное расследование.

"Назначены экспертизы, устанавливается точный объем вырубленного леса и размер причиненного государству ущерба", – заключили стражи порядка.

