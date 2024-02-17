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Законодательство РК

КНБ начал операцию по задержанию религиозных радикалов в Казахстане

КНБ Фото: КНБ РК
17 февраля 2024 года КНБ совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры начал операцию по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений, сообщает Zakon.kz.

Операция по поиску и пресечению деятельности радикалов пройдет в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и городе Шымкент.

"Результаты проведенных мероприятий будут освещены в ближайшие дни", – сообщили в Комитете национальной безопасности РК.

15 февраля КНБ задержал 17-летнего жителя Атырауской области по подозрению в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей.

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КНБ Актюбинская область Атырауская область Восточно-Казахстанская область Жамбылская область Западно-Казахстанская область Туркестанская область Шымкент
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