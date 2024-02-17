КНБ начал операцию по задержанию религиозных радикалов в Казахстане

Фото: КНБ РК

17 февраля 2024 года КНБ совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры начал операцию по пресечению деятельности преступных группировок, в которых состоят приверженцы деструктивных религиозных течений, сообщает Zakon.kz.

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