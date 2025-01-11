Новые объекты бригады территориальной обороны ввели в эксплуатацию в Уральске

В торжественном открытии новых объектов войсковой части № 99250 Вооруженных Сил приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Султан Камалетдинов и ветераны Вооруженных Сил.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев отметил, что открытие данных объектов выполнено в рамках поручений главы государства по укреплению военной базы.

"В рамках поручения президента проведено строительство военного городка для улучшения материальной базы военнослужащих. Из Теректинского района области, Подстепновского сельского округа, выделены земли общей площадью 4,6 га. Мы являемся свидетелями завершения первого этапа строительства. Теперь впереди второй этап. Эти работы направлены на развитие военной инфраструктуры", – сказал аким области.

На начальном этапе введены в эксплуатацию штаб воинской части, две казармы, контрольно-пропускной пункт, плац для строевых занятий и подъездные пути. В последующем предполагается строительство учебного и спортивного корпусов, столовой, клуба, складов и обустройство технической территории.

Фото: пресс-служба акима ЗКО

Фото: пресс-служба акима ЗКО

Первый заместитель Министра обороны РК Султан Камалетдинов отметил значение этого события для повышения боеготовности и укрепления обороноспособности страны.

"Завершение первого этапа строительства объектов бригады – результат тесного сотрудничества нашего министерства и местных исполнительных органов", – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба акима ЗКО

Фото: пресс-служба акима ЗКО

В свою очередь военные выразили благодарность президенту страны за внимание, уделяемое развитию военной инфраструктуры.