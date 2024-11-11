Замминистра обороны прокомментировал падение вертолета Ми-8

Первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана Султан Камалетдинов прокомментировал падение вертолета Ми-8 в Актюбинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Султан Камалетдинов 11 ноября 2024 года в ходе Digital Army Day выразил слова соболезнования родственникам погибшего офицера.

"Это потеря для Вооруженных сил. Помощь оказывается в полном объеме, в соответствии с законодательством, будут выплаты. Дети получат пособия по утере кормильца", – сказал он.

Первый замминистра обороны признал, что такие факты имеют место быть. Проводится расследование, о результатах будет сообщено общественности. По предварительным данным, рассматриваются разные версии крушения, в том числе и отказ техники.

"Вертолет считается одним из наиболее надежных в мире и используется в 50 государствах", – резюмировал Султан Камалетдинов.

9 ноября 2024 года в Актюбинской области упал вертолет. По данным МЧС, авиационный инцидент произошел в селе Сарыжар Мартукского района. На борту Ми-8 (принадлежит Минобороны) было три человека: один из них погиб, двоих госпитализировали. По факту падения вертолета возбуждено уголовное дело.

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В Минобороны Казахстана заявили, что предварительная причина – техническая неисправность. Позднее ведомство опубликовало имена погибшего и пострадавших во время падения вертолета Ми-8.