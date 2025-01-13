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Общество

Возврат активов: спорткомплекс построят в Алматинской области

Строительство, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 08:38 Фото: пресс-служба правительства РК
Правительством выделено 1,1 млрд тенге на строительство спортивного комплекса в селе Жалагаш Кегенского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства страны, спортивный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий по общей физической подготовке и проведения соревнований. Проектом предусмотрено несколько залов для занятия боксом, борьбой и другими видами спорта.

Строительство, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 08:38

Фото: пресс-служба правительства РК

"Проект реализуется в рамках закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". По поручению президента средства из специального государственного фонда направляются на строительство социально значимых объектов в регионах", – уточняется в сообщении.

Правительство обязуется принять все необходимые меры по исполнению поручений президента, озвученных им в интервью газете Ana tili.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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