Возврат активов: спорткомплекс построят в Алматинской области

Правительством выделено 1,1 млрд тенге на строительство спортивного комплекса в селе Жалагаш Кегенского района Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы правительства страны, спортивный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий по общей физической подготовке и проведения соревнований. Проектом предусмотрено несколько залов для занятия боксом, борьбой и другими видами спорта.

Фото: пресс-служба правительства РК

"Проект реализуется в рамках закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". По поручению президента средства из специального государственного фонда направляются на строительство социально значимых объектов в регионах", – уточняется в сообщении.

Правительство обязуется принять все необходимые меры по исполнению поручений президента, озвученных им в интервью газете Ana tili.