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Общество

Астанчанин-взяткодатель сделал выбор: отдать 240 млн тенге или сесть на 7 лет

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 11:10 Фото: Zakon.kz
В Астане мужчина получил наказание в виде крупного штрафа за дачу взяток. Но вместо реальной оплаты он подделал квитанцию, что привело его к лишению свободы, сообщает Zakon.kz.

По информации столичной прокуратуры, житель города за неоднократную дачу взяток должностным лицам был осужден к штрафу в размере 240,3 млн тенге.

"Осужденный предоставил судебному исполнителю копии квитанций о частичном погашении штрафа на сумму 196 млн тенге. В ходе анализа прокуратурой района Нура выявлено, что данная сумма в доход государства не поступила и штраф не оплачен. Установлено, что квитанция была подделана", – сообщили в ведомстве.

Тогда по указанию прокуратуры района судебный исполнитель обратился в суд с требованием о замене штрафа лишением свободы. Суд удовлетворил требование и заменил наказание в виде штрафа на семь лет лишения свободы.

По факту предоставления поддельных квитанций проводится проверка.

Ранее в Усть-Каменогорске за получение взятки в крупном размере осудили заместителя руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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