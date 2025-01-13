Астанчанин-взяткодатель сделал выбор: отдать 240 млн тенге или сесть на 7 лет
Фото: Zakon.kz
В Астане мужчина получил наказание в виде крупного штрафа за дачу взяток. Но вместо реальной оплаты он подделал квитанцию, что привело его к лишению свободы, сообщает Zakon.kz.
По информации столичной прокуратуры, житель города за неоднократную дачу взяток должностным лицам был осужден к штрафу в размере 240,3 млн тенге.
"Осужденный предоставил судебному исполнителю копии квитанций о частичном погашении штрафа на сумму 196 млн тенге. В ходе анализа прокуратурой района Нура выявлено, что данная сумма в доход государства не поступила и штраф не оплачен. Установлено, что квитанция была подделана", – сообщили в ведомстве.
Тогда по указанию прокуратуры района судебный исполнитель обратился в суд с требованием о замене штрафа лишением свободы. Суд удовлетворил требование и заменил наказание в виде штрафа на семь лет лишения свободы.
По факту предоставления поддельных квитанций проводится проверка.
Ранее в Усть-Каменогорске за получение взятки в крупном размере осудили заместителя руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области.
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