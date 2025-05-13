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События

Казахстанцу с ценным грузом на полмиллиарда тенге грозит до 7 лет тюрьмы

много рогов сайги достает мужчина из коробки, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2025 12:20 Фото: ДП области Жетысу
В области Жетысу стражи порядка обнаружили в машине мужчины ценный груз, за который грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона 13 мая 2025 года, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с Департаментом погранслужбы КНБ в городе Текели задержали жителя Темиртау, подозреваемого в незаконном сбыте рогов сайгака.

"В ходе обыска автомобиля марки Subaru были обнаружены три картонные коробки, обмотанные скотчем, внутри которых находилось более 300 рогов сайгака. Изъятые предметы были переданы на судебную экспертизу. Предварительная сумма ущерба оценивается в 539 667 000 тенге", – сказано в сообщении.

Задержанный помещен под домашний арест.

"В соответствии с законодательством за браконьерство предусмотрена уголовная ответственность: ограничение свободы на срок до 7 лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет", – отметили в полиции.

В марте 2025 года в нескольких областях Казахстана зафиксировали массовый падеж сайгаков. Число найденных туш превышало три тысячи. В сложившейся ситуации не нашли ничего необычного.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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