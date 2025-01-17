Прогноз погоды в Казахстане: где 18 января ожидается снегопад

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую субботу, 18 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", по республике ожидаются усиление ветра с метелью, туманы и гололед.

"Северный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят на территории Казахстана выпадение осадков (снег и дождь), в северо-западных, северных, центральных регионах – снег, на востоке, юге страны – сильные осадки ", – следует из прогноза.

Ранее сообщалось, что на Казахстан надвигаются 35-градусные морозы. Подробнее о погоде с 18 по 23 января 2025 года можете узнать по ссылке.