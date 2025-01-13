#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
526.81
542.72
5.16
Общество

От -15℃ до +12℃: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

Алматы, Алматы зимой, Алматы зима, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 15:37 Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны с 14 по 16 января 2025 года. По их данным, в Шымкент вернется весна. В Алматы потеплеет до пяти градусов. Тем временем в Астане холодно: там снег и ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 14 января: переменная облачность, без осадков. Ожидается слабый ветер. Температура воздуха ночью 13-15℃, днем 4-6℃ мороза.
  • 15 января: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12℃, днем 5-7℃ мороза.
  • 16 января: переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Днем порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12℃, днем 5-7℃ мороза.

Прогноз погоды по Алматы

  • 14 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6-8℃ мороза, днем 2-4℃ тепла.
  • 15-16 января: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 3-5℃ мороза, днем 3-5℃ тепла.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 14 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1-3℃ мороза, днем 10-12℃ тепла.
  • 15 января: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2℃ мороза, днем 7-9℃ тепла.
  • 16 января: переменная облачность, днем временами осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью около 0℃, днем 5-7℃ тепла.

Ранее метеорологи предупреждали о температурных скачках по стране. С погодой по Казахстану на три дня можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Новое руководство исправляет ошибки старого – ветераны-шахтеры о "Qarmet"
Общество
16:52, Сегодня
Новое руководство исправляет ошибки старого – ветераны-шахтеры о "Qarmet"
Алматинский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных
Общество
13:56, Сегодня
Алматинский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных
Семейная драма разыгралась в Шымкенте: сына подозревают в убийстве и поджоге матери
Общество
13:26, Сегодня
Семейная драма разыгралась в Шымкенте: сына подозревают в убийстве и поджоге матери
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: