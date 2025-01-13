От -15℃ до +12℃: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня

Фото: Zakon.kz

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили подробный прогноз погоды по трем крупнейшим городам страны с 14 по 16 января 2025 года. По их данным, в Шымкент вернется весна. В Алматы потеплеет до пяти градусов. Тем временем в Астане холодно: там снег и ветер, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 14 января: переменная облачность, без осадков. Ожидается слабый ветер. Температура воздуха ночью 13-15℃, днем 4-6℃ мороза.

15 января: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12℃, днем 5-7℃ мороза.

16 января: переменная облачность, утром и днем снег, низовая метель. Днем порывы ветра достигнут 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12℃, днем 5-7℃ мороза. Прогноз погоды по Алматы 14 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 6-8℃ мороза, днем 2-4℃ тепла.

15-16 января: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью 3-5℃ мороза, днем 3-5℃ тепла. Прогноз погоды по Шымкенту 14 января: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 1-3℃ мороза, днем 10-12℃ тепла.

15 января: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0-2℃ мороза, днем 7-9℃ тепла.

16 января: переменная облачность, днем временами осадки (дождь, снег). Температура воздуха ночью около 0℃, днем 5-7℃ тепла. Ранее метеорологи предупреждали о температурных скачках по стране. С погодой по Казахстану на три дня можно ознакомиться по этой ссылке.

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