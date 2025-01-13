В Казахстане потеплеет до 12 градусов

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Синоптики РГП "Казгидромет" рассказали о погоде на ближайшие дни по стране. Специалисты уточнили, что с 14 по 16 января 2025 года в Казахстане все также сохраняется неустойчивый характер погоды, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что погоду на большей части территории Казахстана будут определять атмосферные фронтальные разделы: "Ожидаются снег с метелью. На западе и юге страны пройдут дожди со снегом, гололед". На юго-востоке республики осадков не прогнозируют. Также отмечено, что температурный фон будет колебаться: ночью на западе от 0-8℃ мороза до 10-25℃ мороза на севере и востоке страны, днем от 5℃ мороза 5℃ тепла до 2-10℃ мороза;

на юге страны ночью 1-13℃ мороза, днем 0-12℃ тепла. Кроме того, по стране ожидаются сильный ветер и туман. Материал по теме Какая погода ждет казахстанцев на Старый Новый год Ранее в Шымкенте и 11 областях Казахстана на 13 января синоптики объявили штормовое предупреждение.

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