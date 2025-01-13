На Каспии появился "блуждающий" остров

Остров Чигил-дениз, который также называют "блуждающим", появился в Каспийском море после извержения вулкана Кумани в начале 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Спутникам NASA Landsat 8 и 9 удалось сфотографировать остров Чигил-дениз в Каспийском море. Его называют "призрачным" или блуждающим. Он появился в начале 2023 года в результате извержения грязевого вулкана Кумани.

К концу 2024 года остров снова пропал. Ученые фиксировали подобные явления несколько раз. Причиной являлся вышеупомянутый вулкан.

Восемь предыдущих извержений происходили всплесками продолжительностью менее двух дней. Они создали острова разных размеров – от 87 до 700 м.

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