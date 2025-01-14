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Общество

Как оцифруют рынки и магазины у дома, рассказал глава Минторговли

Торговля, зеленый базар, рынок, продукты, продавцы, покупатели, цены на продукты, мясо, мясной отдел, мясной цех, говядина, баранина, конина, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:37 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 14 января 2025 года рассказал, как будут проводить цифровизацию рынков и магазинов у дома, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минторговли отметил, что должно быть цифровое зеркало розничной торговли и меры по вовлечению в процесс не только магазинов у дома, но и рынков.

"Банки предусматривают более доступные оборотные средства, комиссию за эквайринг тем, кто переходит в цифровой формат. По цифровизации рынков, мы начали пилот в Алматы, чтобы все они были в цифровом формате. Что это значит? У них должен быть цифровой след, расчетный терминал, об этом идет речь – вовлечь и стимулировать продавцов работать в микс: и онлайн, и офлайн", – пояснил Арман Шаккалиев.

Министр высказался также и о том, что будет со стихийными рынками.

"У нас есть двухлетний план, эта работа прошлым годом не закончилась, эта работа (реформирование рынков, перевод на современный формат. – Прим. ред.) продолжается. У нас большая программа этого года по модернизации. В прошлом году все, что было запланировано, мы провели. Это тоже наш основной фокус, где мы будем осуществлять контроль. Это для нас тоже важно, потому что те рынки, которые не пройдут модернизацию, будут пытаться возмущаться, хотя на эту программу совокупно порядка 10 лет ушло", – резюмировал Арман Шаккалиев.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству торговли и интеграции цифровизировать всю торговлю в Казахстане, вплоть до магазинов у дома.

Мадина Мамырханова
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