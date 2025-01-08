Врач из Астаны экстренно помогла в самолете пассажирке с эпилепсией

8 января 2025 года примерно в 14:30 во время посадки в аэропорту Алматы у 18-летней пассажирки авиарейса Fly Arystan из Астаны случился приступ эпилепсии, сообщает Zakon.kz.

На призыв о помощи откликнулась летевшая этим рейсом столичная врач-офтальмолог Аружан Садуакас. До прибытия медиков аэропорта она следила за пульсом и реакцией зрачков. Со слов доктора, в таких ситуациях важно прочистить ротовую полость от рвотных масс, которые могут забить дыхательные пути. У пассажирки рвотных масс не было, только шла кровь из губы, которую она прокусила в момент приступа.

Сложность оперативной медицинской помощи заключалась в том, что свои лекарства пассажирка оставила в чемодане, который находился в багажном отделении. По словам Аружан Садуакас, всего в состоянии приступа пассажирка провела 10 минут.

Бортпроводники рейса доставили кислородный баллон, вызвали бригаду медиков.

По словам сопровождавших пассажирку, у девушки давно не наблюдались подобные приступы.

Врач отметила, что при таком диагнозе важно, чтобы на человеке не было удушающих элементов одежды, таких как галстук, шарф, платки.

"Здесь еще важно правильное положение головы, чтобы не закидывать ее назад. В этом случае человек может задохнуться от своего же языка", – отметила Аружан.

В беседе с корреспондентом Zakon.kz она рассказала, что прибыла в Алматы для отдыха, и пожелала всем соблюдать элементарные правила безопасности. Например, ношение медицинской маски.

"Аэропорт – место массового скопления бактерий, тем более сейчас период развития ОРВИ и прочих заболеваний", – подчеркнула она.

За последнее время это не первый случай, когда казахстанский врач приходит на помощь в самолете. 29 декабря 2024 года на рейсе узбекских авиалиний из Ташкента в Астану одной из пассажирок стало плохо. На борту оказался врач – анестезиолог-реаниматолог из Павлодара Мурат Сулейменов. Он не отходил от женщины более часа, оказывая необходимую медицинскую помощь и контролируя ее состояние.