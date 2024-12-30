Экстренный случай произошел в самолете рейса Ташкент – Астана

29 декабря 2024 года на рейсе узбекских авиалиний из Ташкента в Астану произошел экстренный случай – одной из пассажирок стало плохо, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал в своем Instagram блогер Денис Денски, пилот принял решение развернуть самолет обратно в Ташкент.

"Благо на борту оказался врач, который экстренно смог оказать первую помощь!" – написал он.

Между тем, в Министерстве здравоохранения 30 декабря рассказали, что на борту оказался врач-анестезиолог-реаниматолог из Павлодара Мурат Сулейменов. Он не отходил от женщины более часа, оказывая необходимую медицинскую помощь и контролируя ее состояние.

"Благодаря слаженной работе экипажа и профессионализму Мурата Сулейменова состояние женщины значительно улучшилось, и она смогла продолжить свой путь. Этот случай стал ярким примером того, как высококвалифицированный профессионализм и готовность помочь в критической ситуации могут спасти жизнь", – поделились в Минздраве.

Фото: Минздрав РК

Мурат Сулейменов работает врачом-анестезиологом в Павлодарской железнодорожной больнице, имеет высшую квалификационную категорию и 28 лет стажа работы.

29 декабря 2024 года летевший из Узбекистана в Россию самолет развернулся из-за ЧП: плохо стало члену экипажа.