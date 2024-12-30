#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
521.81
543.67
5.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
521.81
543.67
5.05
События

Экстренный случай произошел в самолете рейса Ташкент – Астана

Экстренная ситуация на борту самолета из Ташкента в Астану, спас врач, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 16:35 Фото: pixabay
29 декабря 2024 года на рейсе узбекских авиалиний из Ташкента в Астану произошел экстренный случай – одной из пассажирок стало плохо, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал в своем Instagram блогер Денис Денски, пилот принял решение развернуть самолет обратно в Ташкент.

"Благо на борту оказался врач, который экстренно смог оказать первую помощь!" – написал он.

Между тем, в Министерстве здравоохранения 30 декабря рассказали, что на борту оказался врач-анестезиолог-реаниматолог из Павлодара Мурат Сулейменов. Он не отходил от женщины более часа, оказывая необходимую медицинскую помощь и контролируя ее состояние.

"Благодаря слаженной работе экипажа и профессионализму Мурата Сулейменова состояние женщины значительно улучшилось, и она смогла продолжить свой путь. Этот случай стал ярким примером того, как высококвалифицированный профессионализм и готовность помочь в критической ситуации могут спасти жизнь", – поделились в Минздраве.
Экстренная ситуация на борту самолета из Ташкента в Астану, спас врач, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 16:35

Фото: Минздрав РК

Мурат Сулейменов работает врачом-анестезиологом в Павлодарской железнодорожной больнице, имеет высшую квалификационную категорию и 28 лет стажа работы.

29 декабря 2024 года летевший из Узбекистана в Россию самолет развернулся из-за ЧП: плохо стало члену экипажа. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Нацбанк выпустил новые памятные монеты
События
15:51, Сегодня
Нацбанк выпустил новые памятные монеты
Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз": итоги 2024 года – больше побед, больше помощи
События
15:20, Сегодня
Национальная лотерея "Сәтті Жұлдыз": итоги 2024 года – больше побед, больше помощи
Токаев подписал закон по вопросам образования и защиты прав ребенка
События
11:03, Сегодня
Токаев подписал закон по вопросам образования и защиты прав ребенка
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: