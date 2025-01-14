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Общество

Стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на товары в маркетплейсах

Торговые отношения, торговля между странами, торговля, беспошлинная торговля, международная торговля, экспорт, товары, импорт, международный рынок, торговое сотрудничество, товарообмен, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 13:07 Фото: freepik
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на пресс-конференции в правительстве 14 января 2025 года прокомментировал вопрос о рисках роста цен на маркетплейсах в случае пересмотра законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили журналисты, есть экспертное мнение о том, что покупки на маркетплейсах станут дороже на фоне введения требования о регистрации в Казахстане.

"Конечно, изменения, предполагаемые, повлияют на структуру, это объективная реальность, да. Но то, что касается удорожания или удешевления, то сегодня, если мы сопоставим цены на маркетплейсах, которые уже в правовом поле Казахстана, мы видим, что они конкурентные... В то же время мы, проводя анализ, увидели, что изменения, которые мы предполагаем, направленные на защиту прав потребителей, большую товарную прослеживаемость, не повлекут увеличения в разы. То есть говорить о том, что после внесения поправок стоимость поменяется в сторону удорожания – этого не произойдет, потому что это очень конкурентный рынок", – заверил в ответ Арман Шаккалиев.

При этом он признал, что были экспертные прогнозы, что изменения могут составить до 15%.

"Основная часть экспертов склоняется к тому, что удорожание по розничным закупкам не произойдет именно в связи с изменением законодательства, потому что рынок уже фактически сформировался, и те товары, которые сегодня покупаются, уже присутствуют на маркетплейсах, которые зарегистрированы и функционируют в казахстанском законодательстве. Есть сторонники того, что не надо регистрировать, иначе будет удорожание, но еще раз – те маркетплейсы, которые сегодня работают, продают (в Казахстане. – Прим. ред.), у них удорожания не будет. Temu и Pindodo не зарегистрированы в Казахстане, но учитывая ваш вопрос – будет ли там удорожание – оно не произойдет: у них товар, ценовая политика уже сформирована и те законодательные требования, которые мы предлагаем, с их стороны не предполагают дополнительных затрат", – добавил Арман Шаккалиев.

По его словам, те изменения, которые готовит министерство, не предполагают изменения факторов производства.

"Поэтому я не могу сказать вам, что наши изменения в законодательстве увеличат стоимость товаров на маркетплейсе. Есть эксперты, которые против того, чтобы в отношении иностранных маркетплейсов вводились какие-то дополнительные требования. Вот они говорят, что (есть риск. – Прим. ред.) Мы говорили, дайте расчеты, конкретику, но конкретики пока нет. У нас есть процедура, есть у нас публичные обсуждения, и если там будут представлены расчеты, конечно, мы на них будем реагировать. Пока расчетов, подтверждающих, что будет удорожание, не представлено. То есть пока под экспертными оценками не лежат конкретные цифры и доводы", – резюмировал Арман Шаккалиев.

Ранее глава Минторговли рассказал, какие изменения предлагается ввести в сфере электронной торговли. В частности, предлагается усовершенствовать механизмы по защите прав потребителей и персональных данных, безопасности и качеству товаров.

Мадина Мамырханова
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