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Общество

Сразу 21 иностранца и казахстанца будут судить за участие в интимной вебкам-ОПГ

ОПГ, Казахстан, Алматы, МВД, вебкам-бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 14:01 Фото: МВД РК
Следственный департамент МВД РК завершил расследование многоэпизодного уголовного дела по факту создания и участия в транснациональной ОПГ (организованная преступная группировка), сообщает Zakon.kz.

По информации МВД, в августе 2023 года подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД в пяти крупных городах (Астана, Алматы, Шымкент, Караганда, Актобе) задержали граждан Казахстана и ближнего зарубежья, которые под видом модельного агентства изготавливали и распространяли материалы интимного характера через Web-Cam.

В криминальный бизнес были вовлечены молодые казахстанки в возрасте от 18 до 25 лет. Установленный оборот денежных средств преступной группы составил свыше 3 млрд тенге. Подозреваемыми признаны 21 человек, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

"Аналогичная преступная схема ликвидирована в декабре прошлого года. Оперативниками УБОП при координации прокуратуры Восточно-Казахстанской области одновременно проведены задержания в 11 регионах страны, где доставлено более 50 лиц, причастных к данной преступной деятельности. Досудебное расследование проводится по факту создания и участия в ОПГ", – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

О задержании членов первой ОПГ в МВД сообщали в августе 2023 года. Тогда стало известно, что завербованным молодым девушкам обещали зарплату до 2 млн тенге и конфиденциальность. В случае отказа от этой работы преступники применяли психологическое давление, шантаж и денежные штрафы.

В Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе и Караганде установили 79 офисов и квартир, оборудованных для организации онлайн-трансляции видео девушек интимного характера в круглосуточном режиме.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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