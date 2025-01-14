Реакция алматинцев на поведение водителя автобуса дошла до акима Досаева

В Алматы благодарность от имени акима Ерболата Досаева получил водитель автобуса городского маршрута №66 Канат Ахметов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы акима, вручая ценный подарок и благодарственное письмо руководитель автопарка "Алматыэлектротранс" Александр Бейсембиев подчеркнул профессионализм водителя, отметив важность неравнодушного отношения к пассажирам.

Сам водитель Канат Ахметов выразил признательность за внимание к его поступку и теплые слова от руководства города.

"Я всего лишь делал свою работу, выполняя предписанные инструкцией действия и исходя из моего понимая того, каким должен быть водитель общественного транспорта. Мы не просто перевозим пассажиров – мы каждый день заботимся о безопасности и комфорте людей. Уверен, что каждый из коллег поступил бы также", – сказал он.

Канат Ахметов воспитывает четверых детей, водителем автобуса в "Алматыэлектротранс" работает почти год.

Ранее широкий отклик общественности вызвала публикация алматинца о том, как водитель пассажирского автобуса отнесся к пассажиру в инвалидной коляске. Несмотря на обыденность ситуации, люди восхитились отзывчивостью и душевностью Каната Ахметова.