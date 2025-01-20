Слава алматинского водителя автобуса дошла до президента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев за социально-общественную активность и гражданскую ответственность наградил медалью "Шапағат" Каната Ахметова, водителя одного из городских автобусных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Государственную награду ему вручил заместитель акима Алматы Аскар Амрин. Он отметил, что Канат Ахметов стал первым представителем трудовых профессий, удостоенным подобной награды в 2025 году, объявленном президентом Годом рабочих профессий.

"Для меня огромная честь и большая ответственность удостоиться государственной награды. Это дополнительный стимул трудиться на пользу общества, быть примером для коллег и родных. Отрадно, что президент уделяет внимание простым рабочим и признает их вклад в развитие страны", – сказал Канат Ахметов.

Фото: акимат Алматы

Ранее водитель автобуса городского маршрута №66 Канат Ахметов получил подарок и благодарность от имени акима мегаполиса Ерболата Досаева за проявленное внимание к пассажиру в инвалидной коляске.

Канат Ахметов воспитывает четверых детей, водителем автобуса в "Алматыэлектротранс" работает почти год. Пост в социальных сетях с историей о том, как он помог пассажиру в инвалидной коляске попасть в транспортное средство с помощью предусмотренного подъемника, получил множество теплых откликов от горожан.