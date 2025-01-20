Слава алматинского водителя автобуса дошла до президента
Государственную награду ему вручил заместитель акима Алматы Аскар Амрин. Он отметил, что Канат Ахметов стал первым представителем трудовых профессий, удостоенным подобной награды в 2025 году, объявленном президентом Годом рабочих профессий.
"Для меня огромная честь и большая ответственность удостоиться государственной награды. Это дополнительный стимул трудиться на пользу общества, быть примером для коллег и родных. Отрадно, что президент уделяет внимание простым рабочим и признает их вклад в развитие страны", – сказал Канат Ахметов.
Фото: акимат Алматы
Ранее водитель автобуса городского маршрута №66 Канат Ахметов получил подарок и благодарность от имени акима мегаполиса Ерболата Досаева за проявленное внимание к пассажиру в инвалидной коляске.
Канат Ахметов воспитывает четверых детей, водителем автобуса в "Алматыэлектротранс" работает почти год. Пост в социальных сетях с историей о том, как он помог пассажиру в инвалидной коляске попасть в транспортное средство с помощью предусмотренного подъемника, получил множество теплых откликов от горожан.