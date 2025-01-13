Поведение водителя автобуса в Алматы вызвало бурную реакцию общества

В Facebook набирает популярность публикация об одном из водителей общественного транспорта Алматы, чье поведение очень понравилось сначала пассажирам, а потом и пользователям соцсетей, сообщает Zakon.kz.

Своими наблюдениями поделился Евгений Мухамеджанов 12 января.

"Это не Норвегия, Германия или Япония. Это обычный маршрут автобуса в Алматы. Водитель издалека увидел, что на остановке ждет человек в коляске. И он максимально точно и близко подъехал к бордюру, чтобы человеку было комфортно. Я как раз выходил на этой остановке и задержался, чтобы посмотреть, что произойдет. Водитель вышел из автобуса, подошел к мужчине. Они весело поздоровалась, мужчина в коляске заботливо предложил водителю отвертку, чтобы тому было легче поднять помост, по которому завезти коляску", – написал алматинец.

По его словам, водитель и пассажир в коляске всю дорогу весело болтали и смеялись.

"Как будто нет вокруг всех тех проблем, о которых мы знаем. Как будто весь мир вокруг осветился. И в автобусе люди с улыбками наблюдали за этим чудом. Простым чудом. Любую работу можно сделать плохо, дежурно или с настроением. Я сегодня видел, как водитель автобуса поднял всем настроение. А мне вселил еще крупинку надежды, что мы можем сделать нашу страну лучше", – поделился Мухамеджанов.

Он дополнил, что это был 66-й маршрут, и надеется, что этого водителя "похвалят и поставят в пример остальным".

Чуть позже в комментариях член общественного совета Алматы Богдан Джепка сообщил, что водителя зовут Канат Ахметов.

Несмотря на то, что некоторые комментаторы отметили, что не раз видели такие ситуации, казахстанцы все же подхватили восхищение этим водителем:

Здорово! Значит, надежда еще есть!

Да бывают очень хорошие водители А бывают, к сожалению, очень плохие, которые увидев коляску проезжают мимо

Я тоже на общественном транспорте такое не первый раз вижу, есть другие маршруты так делают

Душевный пост, человечность совсем рядом, мы не замечаем, если каждый начнет добрые, милые поступки с себя и мир изменится, хотя мир стоит на месте, это мы изменились к сожалению порой…Мир спасет доброта! Побольше таких приятных примеров

К сожалению редко такие бывают...но есть надежда на лучшее!

Я тоже с таким встречалась. Рада что есть такие водители.

Менее чем за сутки пост набрал более миллиона положительных реакций.

Ранее прокуратура Алматы рассказала о том, как ущемляли права водителей городских маршрутов, которые работали сверхурочно и отдыхали меньше положенного.