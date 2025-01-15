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Общество

МВД обратилось к руководителям и работникам аптек Казахстана

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, лечение, вирус, вирусы, инфекции, инфекция, цены на лекарство, стоимость лекарства, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 09:14 Фото: freepik
В Казахстане в 2024 году органами внутренних дел проведено три республиканских оперативно-профилактических мероприятия "Дәрмек", в ходе которых выявлено 38 уголовных и 633 административных правонарушения в сфере обращения с наркотическими средствами в легальном обороте, сообщает Zakon.kz.

По данным МВД, среди них 46 случаев незаконной фармацевтической деятельности, 260 нарушений ее правил и обращения лекарственных средств. Более 500 должностных лиц, включая 226 медицинских работников, привлечены к административной ответственности.

К примеру, в Туркестанской области задержан 48-летний водитель, у которого в автомобиле были обнаружены полиэтиленовые пакеты с коробками. В результате осмотра изъято почти 2500 таблеток "трамадола" (относится к наркотикам опиоидной группы и включен в список наркотических веществ), приобретенных в одной из крупных аптечных сетей по поддельным рецептурным бланкам.

"МВД напоминает руководителям и работникам аптек и фармацевтических компаний о необходимости строгого соблюдения законодательства, регулирующего оборот наркотических и психотропных веществ, используемых в медицине", – отметил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.

Он напомнил, что нарушения в этой сфере влекут за собой уголовную ответственность.

Ранее прошло расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел Казахстана, на котором глава ведомства Ержан Саденов озвучил полицейским ключевые задачи на 2025 год.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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