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Более 230 тонн наркотиков уничтожили в Казахстане за 10 лет

Более 230 тонн наркотиков уничтожили в Казахстане за 10 лет, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2024 10:53 Фото: YouTube/mvdkontent
Министерством внутренних дел Казахстана в летне-осенний период ежегодно проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора", которое направлено на противодействие незаконному обороту наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 19 августа 2024 года следует, что в силу благоприятных климатических условий южные регионы страны являются естественными очагами произрастания дикорастущей конопли. С 2014 года в Кызылординской области активно культивируется индийская и голландская конопля с высоким содержанием наркотического средства "тетрагидроканнабинола".

"На протяжении последних 10 лет в рамках операции "Қарасора" МВД организовываются воздушно-поисковые мероприятия с применением вертолетной техники. Анализ изъятий наркотиков каннабисной группы по республике за указанный период показывает определенные положительные результаты в пресечении преступной деятельности наркозаготовителей – за 10 лет ликвидировано более 230 тонн наркотиков каннабисной группы".Пресс-служба МВД РК

Как показывает динамика, пик роста приходилось на 2015-2017 годы, когда изъятие доходило до 30 тонн, а уже с 2019 года пошло на спад.

В рамках операции успешно пресечена культивация значительных ареалов произрастания наркосодержащих растений.

"Злоумышленники стали искать новые труднодоступные посевные площади с жарким и сухим климатом, которые, по их мнению, остаются вне поля зрения полиции и не охватываются воздушной разведкой – это территория Туркестанской, Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей, а также западный регион страны. Это предопределяет необходимость принятия дополнительных мер, в особенности в тех регионах, где наркодельцы приспосабливаются к новым условиям культивирования наркосодержащих растений", – отметили в Департаменте по противодействию наркопреступности МВД РК.

В ведомстве отметили, что с начала операции ликвидировано 16 тонн наркотиков каннабисной группы, из них 12 тонн – конопли, 4,2 тонны – марихуаны, 450 кг – гашиша. Выявлено и уничтожено порядка 4 тыс. кв. м наркопосевов.

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