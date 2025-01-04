Сможет ли Казахстан окончательно победить коррупцию и какие действия предпринимает государство

Согласно опросу общественного мнения, проведенному Demoscope в 2024 году, больше всего казахстанцев беспокоят следующие проблемы: низкая оплата труда и бедность большой части населения, высокая потребительская инфляция и коррупция, сообщает Zakon.kz.

Только потом идут жалобы на экологию, медицину, дороги и так далее. Отметим, что социологи опрашивали простых обывателей, а не политологов или госчиновников. Возникает вопрос: можно ли в принципе победить коррупцию? Ответ: Нет.

Никогда, нигде коррупция не была окончательно истреблена. Подтверждением тому – хотя бы слова Марка Порция Катона Старшего (древнеримского сенатора, политика и писателя), сказанные за 150 лет до рождения Христа:

"Частные воры влачат жизнь в колодках и узах, общественные — в золоте и пурпуре".

История говорит, что коррупцию полностью искоренить нельзя, но ее можно придушить почти до нуля. И сегодня в мире есть страны, в которых уровень коррумпированности общества стремится к нулю согласно мировому Индексу восприятия коррупции. Это маленькие, демократические, сытые и обеспеченные страны: Дания, Финляндия, Новая Зеландия, Сингапур, Швейцария.

В территориально больших странах с большим населением дела с коррупцией похуже. Так, США находятся на 24 месте, КНР – на 28, Индия – на 93, Индонезия – на 115. Ну и понятно, что совсем плохо в этом плане в бедных странах. Так, в самом низу Индекса восприятия коррупции находятся Сомали, Сирия, Судан.

А что с Казахстаном? Казахстан находится сегодня на 93 месте с 39 баллами в Индексе уровня восприятия коррупции по версии Transparency International. Не очень хороший результат. Чтобы выйти из списка коррумпированных стран, надо иметь больше 50 баллов.

Но давайте посмотрим на динамику. Десять лет назад, в 2014 году, Казахстан занимал 126-е место из 181 страны мира по восприятию коррупции, а сегодня мы поднялись на 33 место. Ранее только Грузия делала такой большой скачок в этом направлении. Больше никто.

С 2019 года, когда президентом стал Касым-Жомарт Токаев, Казахстан неуклонно движется вверх в этом индексе. Медленно, но неуклонно. Только за один 2023 год мы поднялись на 3 пункта. И знаете, из-за чего такой рост? Из-за Кантара. Ведь первопричинами трагических событий в январе 2022 года, по словам главы государства, стали "очевидная социальная несправедливость, политический застой, а также неуемные амбиции заговорщиков, их безразличие к судьбе народа и государства" (цитата из интервью "Цель – укрепить экономику и суверенитет" газете "Ana tili").

Да, в Казахстане и до январских событий провели несколько мощных кампаний по противодействию коррупции. Так, согласно докладу Антикора, в 2020 году за совершение коррупционных правонарушений был осужден 1021 чиновник. 254 сотрудника органов внутренних дел, 211 работников акиматов и их структурных подразделений, из них 19 акимов, 67 сотрудников Минфина, 19 – Минсельхоза и так далее.

В итоге за два первых года президентства Токаева количество зарегистрированных в Казахстане фактов коррупции снизилось на 29%. Но еще более активная работа (которую отметили все мировые агентства, связанные с мониторингом коррупции) началась после Кантара.

"Улучшение позиции в 2024 году на 3 балла по сравнению с прошлым годом объясняется, прежде всего, активизацией гражданского общества после событий января 2022 года, вынудившая государственные органы произвести улучшения в области антикоррупционных реформ, возврата активов и задержания высокопоставленных чиновников и их родственников", — заявили в Transparency International.

Стоит отметить, что в этой оценке на первое место поставлена "активизация общества", а только потом – действия государства. То есть государство приняло запрос общества о справедливости и начало его воплощать.

Касым-Жомарт Токаев оформил эту мысль так:

"Справедливое государство – это правовое государство, в котором все граждане равны перед законом, в котором равные возможности для всех базируются на строгом соблюдении законов, правил и норм" (цитата из интервью "Цель – укрепить экономику и суверенитет" газете "Ana tili").

И далее президент как раз остановился на работе правительства.

"В результате работы по возврату незаконно приобретенных финансовых и прочих активов в собственность государства с 2022 года фактически возвращено более 2 трлн тенге (4,1 млрд долларов), которые расходуются на строительство школ, важных объектов инфраструктуры и выполнение других социальных задач".

Разве это не справедливость? В конце отметим, что все происходящее сегодня – это только начало оздоровления общества. Идет этот процесс тяжело и медленно, но он необходим. Иначе – тупик.