"Любой вопрос можно решить за деньги": когда вознаграждение будет незаконным

Начальник Департамента координации нормотворческой деятельности Генпрокуратуры Казахстана Альбина Маутова на пленарном заседании Мажилиса 15 января 2025 года разъяснила норму, предусматривающую уголовную ответственность за незаконное предоставление вознаграждения, сообщает Zakon.kz.

Сегодня депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении законопроект по вопросам противодействия коррупции, а также сопутствующие ему поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях.

Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс РК новой статьей 247-1, предусматривающей ответственность за незаконное предоставление вознаграждения.

В этой связи депутат Сергей Пономарев поинтересовался, будет ли эта норма действовать на бытовом уровне.

"Не секрет, что наши граждане часто сталкиваются с бытовой коррупцией и любой вопрос у нас в стране можно решить за деньги. В вузах преподаватели просят мзду за хорошую оценку, в поликлиниках – за качественное лечение, даже в банковской сфере, чтобы получить в кредит те же деньги, особенно, если это льготный кредит, без этого не обходится. Законопроектом предлагается ввести уголовную ответственность за предоставление незаконного вознаграждения любому лицу, не являющемуся госслужащим. Логично, что ответственность несет как берущий незаконное вознаграждение, так и дающий его. Но тогда даже дачу чаевых в кафе можно преподнести как криминал. Дал на чай, посадили за взятку. Вот скажите, пожалуйста, не будет ли перегибов при правоприменении?" – поинтересовался парламентарий.

Альбина Маутова пояснила, что такая норма в законопроект вводится по аналогии со взяточничеством в госсфере.

"Ответственность за предоставление незаконного вознаграждения. Сейчас у нас имеется ответственность в УК РК за получение незаконного вознаграждения, но для того, чтобы государство применяло все превентивные меры по борьбе с этим злом в частном секторе, эта ответственность тоже предусматривается. Что касается тех рисков, о которых вы сказали, мы думаем, что этот вопрос необходимо будет на практике регулировать, исходя из таких вот правил", – пояснила она.

Речь идет о том, что в каждой организации частного сектора есть свои акты корпоративного управления, также имеется отраслевое действующее законодательство.

"Если в этих актах предусмотрена возможность каких-то поощрительных мер в виде вознаграждения и бонусов, то здесь в орбиту уголовно-правовой сферы подпадать не будет. Но если есть в отраслевых законах, особенно в общественно значимых функциях, то, естественно, здесь будет уже состав преступления по этой вот новой статье. Все эти меры применяются для того, чтобы в обществе сформировать культуру нетерпимости ко всем проявлениям коррупции", – резюмировала Альбина Маутова.

Ранее первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов сообщил, что обещание взятки хотят криминализировать в Казахстане.