Токаев поговорил с президентом Нигерии в Абу-Даби

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 14 января провел встречу с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, встреча прошла на полях международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

"Глава государства отметил, что Казахстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Нигерией – самой густонаселенной страной Африки и одной из крупнейших экономик континента. Бола Ахмед Тинубу подтвердил готовность приложить совместные усилия для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в данном контексте глава нашего государства пригласил президента Нигерии посетить Казахстан с официальным визитом.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и сельскохозяйственной отраслях.

Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, отметив важность активизации взаимодействия в рамках многосторонних структур.

14 января 2025 года в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития. Глава государства прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 января 2025 года. В этот же день во дворце Qasr Al Shatie состоялась его встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

