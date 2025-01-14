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Политика

Токаев поговорил с президентом Нигерии в Абу-Даби

Токаев поговорил с президентом Нигерии в Абу-Даби, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2025 20:24 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 14 января провел встречу с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, встреча прошла на полях международного саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби".

"Глава государства отметил, что Казахстан придает важное значение укреплению всестороннего сотрудничества с Нигерией – самой густонаселенной страной Африки и одной из крупнейших экономик континента. Бола Ахмед Тинубу подтвердил готовность приложить совместные усилия для вывода двусторонних отношений на качественно новый уровень", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в данном контексте глава нашего государства пригласил президента Нигерии посетить Казахстан с официальным визитом.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и сельскохозяйственной отраслях.

Также собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, отметив важность активизации взаимодействия в рамках многосторонних структур.

14 января 2025 года в ходе рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты Касым-Жомарт Токаев принял участие в саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби", который собрал ведущих мировых лидеров и экспертов для обсуждения глобальных вызовов устойчивого развития. Глава государства прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 января 2025 года. В этот же день во дворце Qasr Al Shatie состоялась его встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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