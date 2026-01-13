Когда и где окунуться в прорубь в Астане на Крещение

18-19 января 2026 года во всех православных храмах Астаны пройдет празднование Крещения Господня. В пресс-службе столичного акимата подробно рассказали Zakon.kz, где и когда можно будет окунуться в прорубь.

Так, традиционные крещенские купания состоятся на городском пляже в районе набережной Столичного парка (возле Амфитеатра), где подготовлены четыре купели.

Также в эти дни запланированы праздничные богослужения, Крестный ход и массовые купания. Праздник пройдет в Успенском кафедральном соборе (ул. Куйши дина, 27), Константино-Еленинском храме (пр. Республики, 12) и храме преподобного Серафима Саровского (пр. Богенбай батыра, 8).

По данным пресс-службы акимата:

"Купели будут открыты с 20:00 18 января (после освящения воды) до 02:00 19 января, а с 08:00 до 23:00 19 января продолжатся массовые погружения".

Безопасность участников обеспечат водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах купаний также будут дежурить бригады скорой помощи.

Жителям и гостям столицы рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

В купели одновременно должны находиться не более 3 человек.

Нырять следует только под присмотром спасателей и медработников.

Перед погружением полезно сделать разминку, а после обряда растереться полотенцем, надеть теплую одежду и выпить горячий чай.

При ухудшении самочувствия незамедлительно обращаться к дежурным медикам.

Спасатели предупреждают:

Купаться запрещено в необорудованных местах без присмотра специалистов.

Не оставляйте детей без присмотра, даже если они умеют плавать.

Не ныряйте с льда, чтобы избежать травм.

Исключите алкоголь – погружение в холодную воду в состоянии опьянения опасно для жизни.

