Общество

Когда и где окунуться в прорубь в Астане на Крещение

прорубь, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 14:01 Фото: пресс-служба акимата Астаны
18-19 января 2026 года во всех православных храмах Астаны пройдет празднование Крещения Господня. В пресс-службе столичного акимата подробно рассказали Zakon.kz, где и когда можно будет окунуться в прорубь.

Так, традиционные крещенские купания состоятся на городском пляже в районе набережной Столичного парка (возле Амфитеатра), где подготовлены четыре купели.

Также в эти дни запланированы праздничные богослужения, Крестный ход и массовые купания. Праздник пройдет в Успенском кафедральном соборе (ул. Куйши дина, 27), Константино-Еленинском храме (пр. Республики, 12) и храме преподобного Серафима Саровского (пр. Богенбай батыра, 8).

По данным пресс-службы акимата:

"Купели будут открыты с 20:00 18 января (после освящения воды) до 02:00 19 января, а с 08:00 до 23:00 19 января продолжатся массовые погружения".

Безопасность участников обеспечат водно-спасательная служба ДЧС и сотрудники ДП Астаны. В местах купаний также будут дежурить бригады скорой помощи.

Жителям и гостям столицы рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

  • В купели одновременно должны находиться не более 3 человек.
  • Нырять следует только под присмотром спасателей и медработников.
  • Перед погружением полезно сделать разминку, а после обряда растереться полотенцем, надеть теплую одежду и выпить горячий чай.
  • При ухудшении самочувствия незамедлительно обращаться к дежурным медикам.

Спасатели предупреждают:

  • Купаться запрещено в необорудованных местах без присмотра специалистов.
  • Не оставляйте детей без присмотра, даже если они умеют плавать.
  • Не ныряйте с льда, чтобы избежать травм.
  • Исключите алкоголь – погружение в холодную воду в состоянии опьянения опасно для жизни.

Что такое старый Новый год и зачем он нужен сегодня

Немного ранее мы рассказывали о традициях и приметах на 13 января. О них можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Ошибка в тексте: