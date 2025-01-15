Снегопады вновь надвигаются на Казахстан: о погоде на 16-18 января

Фото: unsplash

Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня – с 16 по 18 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что на некоторые части страны вновь надвигаются снегопады. "После небольшого перерыва на территорию Казахстана начинает смещаться очередной Атлантический циклон, который принесет с собой осадки – на западе, юге, юго-востоке в виде дождя и снега, на остальной территории – в виде снега, а в горных районах юга, юго-востока возможны сильные осадки. Ожидаются усиление ветра, метели, гололед, в отдельных районах – туман". Пресс-служба РГП "Казгидиромет" По данным синоптиков, только в температурном фоне особых изменений не ожидается. Материал по теме Снег, дождь и туман ожидаются в Казахстане: прогноз погоды на 15 января Ранее стало известно, что температурный рекорд 46-летней давности побит в Казахстане в декабре 2024 года.

Поделиться новостью