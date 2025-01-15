Снегопады вновь надвигаются на Казахстан: о погоде на 16-18 января
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Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды по республике на ближайшие три дня – с 16 по 18 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Из него следует, что на некоторые части страны вновь надвигаются снегопады.
"После небольшого перерыва на территорию Казахстана начинает смещаться очередной Атлантический циклон, который принесет с собой осадки – на западе, юге, юго-востоке в виде дождя и снега, на остальной территории – в виде снега, а в горных районах юга, юго-востока возможны сильные осадки. Ожидаются усиление ветра, метели, гололед, в отдельных районах – туман".Пресс-служба РГП "Казгидиромет"
По данным синоптиков, только в температурном фоне особых изменений не ожидается.
Ранее стало известно, что температурный рекорд 46-летней давности побит в Казахстане в декабре 2024 года.
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