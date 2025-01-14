Снег, дождь и туман ожидаются в Казахстане: прогноз погоды на 15 января

Казахстанские синоптики рассказали о том, какой будет погода в предстоящую среду, 15 янврая 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, в юго-восточной, восточной и центральной частях Казахстана под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе и севере страны пройдет снег. На юге ожидаются осадки (дождь и снег)... На западе и юго-западе возможен гололед, на севере – метель. По всей территории страны ожидается туман. Ветер усилится на севере, востоке и юго-востоке Казахстана". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее метеорологи заявили, что в Казахстане побит температурный рекорд 46-летней давности. Они также предоставили подробный прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 15 по 17 января 2025 года.