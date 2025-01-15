Депутаты намерены уточнить норму о прогреве автомобиля

Депутат Екатерина Смышляева в кулуарах Мажилиса 15 января 2025 года рассказала, как планируется уточнить норму о прогреве автомобилей, чтобы избежать необоснованных штрафов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что этой норме уже более 20 лет.

"Она была введена, как я полагаю, для защиты жителей дворов, где паркуются автомобили. (...) Что касается регулирования вопросов, связанных с высадкой пассажиров или погрузкой-разгрузкой, то ситуация здесь решена: если машина стоит недолго, например, при доставке, и ее двигатель работает, это не относится к данной норме, и за такое нарушение никто не штрафует. Основные опасения связаны с прогревом автомобилей. Честно говоря, я сама водитель с 20-летним стажем и тоже прогреваю свою машину. Понимаю, что за 5 минут двигатель не прогреется", – озвучила депутат.

Она высказала беспокойство, что из-за большого освещения этой темы может увеличиться количество жалоб.

"Существуют риски повышения конфликтности, поскольку на законодательном уровне в норме есть правовая неопределенность. Например, в части неудобств: какие именно неудобства подразумеваются? Это необходимо детализировать. Второй момент касается порядка сообщения о нарушении. Сейчас нет прямой нормы, что это возможно только по жалобе. МВД прокомментировало, что никто никого не будет штрафовать без обращения, однако на сегодняшний день прямого толкования этого подхода не существует. Самый важный момент – требования к обоснованности. Мы уже с коллегами приступили к работе над уточнением этой нормы. Внесем правовую определенность в ситуацию, чтобы исключить риски массового и необоснованного применения этой нормы. В ближайшее время мы проинформируем о внесенных изменениях, которые планируем включить в закон о дорожном движении в соответствующей статье. При этом корректировать Административный кодекс не потребуется", – подчеркнула Смышляева.

По ее словам, изучив историю административных взысканий по этому вопросу, оказалось, что их практически нет.

"Мое мнение: чтобы избежать необоснованной тревоги, нужно просто уточнить редакцию. Хорошо, что публичное обсуждение этой нормы привлекло внимание и позволило всесторонне ее проанализировать. (...) Также я не считаю, что изменение времени прогрева автомобиля решит проблему. Все зависит от температуры в регионе и особенностей самого автомобиля. Мы – унитарное государство, и закон един для всех, но прогреть автомобиль в регионе с температурой -5 и в регионе с -40 – это совершенно разные ситуации. Установленное количество минут не решит вопрос, потому что все равно будут возникать споры. Сейчас мы пытаемся, так сказать, "всем миром" примирить автолюбителей с жителями дворов", – заявила депутат.

По ее словам, невозможно, чтобы патрульная полиция оставила дороги и реальные места опасности ради того, чтобы ходить по дворам и проверять, сколько минут заведен автомобиль. Поэтому реагировать можно только на обоснованные обращения.

Ранее депутат Марат Кожаев прокомментировал справедливость штрафов за прогрев автомобилей более пяти минут.