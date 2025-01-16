Что нужно для пересмотра нормы прогрева авто, ответил Минюст

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова на брифинге в Сенате 16 января 2025 года озвучила условия, необходимые для пересмотра нормы о прогреве автомобиля не дольше 5 минут, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, все поправки, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), рассматриваются на соответствующей межведомственной комиссии, работу которой обеспечивает Министерство юстиции.

"В состав комиссии входят не только заинтересованные государственные органы, также у нас там есть депутаты Парламента, у нас есть научное сообщество. Потому что внесение изменений как с точки зрения диспозиции, так и санкций очень важно все-таки сбалансированно сделать. В данном случае, если депутатский запрос на эту тему был, этот вопрос будет вынесен и обсужден. Я думаю, дополнительно о результатах сообщат по итогам рассмотрения", – сказала Жакселекова.

По ее словам, порядка 10 государственных органов входят в межведомственную комиссию.

"Точно не скажу (какие. – Прим. ред.). Но это не ограничивает участие иных заинтересованных должностных лиц, если вопрос рассматривается по их тематике", – озвучила спикер.

15 января 2025 года депутат Екатерина Смышляева рассказала, как планируется уточнить норму о прогреве автомобилей, чтобы избежать необоснованных штрафов.

