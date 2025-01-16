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Общество

Что нужно для пересмотра нормы прогрева авто, ответил Минюст

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, парковка, паркинг, парковка зимой, паркинг зимой, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 11:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова на брифинге в Сенате 16 января 2025 года озвучила условия, необходимые для пересмотра нормы о прогреве автомобиля не дольше 5 минут, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, все поправки, которые вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), рассматриваются на соответствующей межведомственной комиссии, работу которой обеспечивает Министерство юстиции.

"В состав комиссии входят не только заинтересованные государственные органы, также у нас там есть депутаты Парламента, у нас есть научное сообщество. Потому что внесение изменений как с точки зрения диспозиции, так и санкций очень важно все-таки сбалансированно сделать. В данном случае, если депутатский запрос на эту тему был, этот вопрос будет вынесен и обсужден. Я думаю, дополнительно о результатах сообщат по итогам рассмотрения", – сказала Жакселекова. 

По ее словам, порядка 10 государственных органов входят в межведомственную комиссию. 

"Точно не скажу (какие. – Прим. ред.). Но это не ограничивает участие иных заинтересованных должностных лиц, если вопрос рассматривается по их тематике", – озвучила спикер. 

15 января 2025 года депутат Екатерина Смышляева рассказала, как планируется уточнить норму о прогреве автомобилей, чтобы избежать необоснованных штрафов. 

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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