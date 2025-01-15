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Общество

Полицейские должны штрафовать определенное количество людей: от МВД попросили объяснений

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиция, уголовное дело, заявление в полицию , фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 16:10 Фото: polisia.kz
Депутат Мажилиса Серик Ерубаев 15 января 2025 года направил свой депутатский запрос на имя министра внутренних дел Ержана Саденова. Он требует проверки после появления видео, где вышестоящие полицейские начальники требуют массового штрафования граждан, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что граждане становятся свидетелями разговоров полицейских и требований их начальства об установлении непонятных "норм" по оформлению протоколов за нарушения КоАП и штрафовании граждан.

"Из социальных сетей имеется видеозапись, где звучат поручения, что каждый РОВД должен оформлять не менее 200 штрафов в день, а каждый полицейский, выходящий на дежурство, – не менее пяти штрафов в день. В дальнейшем такие голосовые и видеосообщения появлялись неоднократно, что вызывает справедливое недоумение и возмущение граждан. Считаем, что такие требования однозначно противоречат закону, явно нарушают права граждан и являются неконституционными. Как сообщалось, представители МВД отрицают применение практики установления количественных нормативов на составление административных протоколов. При этом заявлялось, что если у кого-либо имеются конкретные факты или доказательства о нарушениях, в министерстве просят направить их в ДСБ МВД либо сообщать на телефон доверия 1402", – сказал депутат.

По его словам, от применения несуразных штрафов в первую очередь страдают предприниматели и водители транспортных средств.

"Одним из примеров можно привести получившую широкий резонанс активизацию со штрафованием за стоянку более пяти минут с работающим двигателем. Данная санкция представляет большую проблему для предпринимателей, например, при погрузке и разгрузке товаров в магазины у дома, которая, как правило, занимает больше отведенных пяти минут, а выключать двигатель на это время при температуре минус 20 градусов и более нецелесообразно. В целом, в центральных и северных регионах при сильном холоде на разогрев машины может потребоваться гораздо больше 5 минут", – озвучил Серик Ерубаев.

В связи с этим он попросит провести проверку по изложенным в его запросе конкретным примерам, официально проинформировать, является ли видео с требованием вышестоящих полицейских начальников о тотальном штрафовании граждан достоверными и сообщить, выявлены ли те руководители в системе МВД, которые давали такие поручения своим подчиненным, и какую ответственность они понесли.

Он также подчеркнул, что необходимо пересмотреть норму о стоянке с работающим двигателем с учетом температурного режима и климата регионов, а также проработать альтернативные и более справедливые меры по снижению вредных выбросов.

Ранее стало известно, что депутаты намерены уточнить норму о прогреве автомобиля.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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