Полицейские должны штрафовать определенное количество людей: от МВД попросили объяснений
Он отметил, что граждане становятся свидетелями разговоров полицейских и требований их начальства об установлении непонятных "норм" по оформлению протоколов за нарушения КоАП и штрафовании граждан.
"Из социальных сетей имеется видеозапись, где звучат поручения, что каждый РОВД должен оформлять не менее 200 штрафов в день, а каждый полицейский, выходящий на дежурство, – не менее пяти штрафов в день. В дальнейшем такие голосовые и видеосообщения появлялись неоднократно, что вызывает справедливое недоумение и возмущение граждан. Считаем, что такие требования однозначно противоречат закону, явно нарушают права граждан и являются неконституционными. Как сообщалось, представители МВД отрицают применение практики установления количественных нормативов на составление административных протоколов. При этом заявлялось, что если у кого-либо имеются конкретные факты или доказательства о нарушениях, в министерстве просят направить их в ДСБ МВД либо сообщать на телефон доверия 1402", – сказал депутат.
По его словам, от применения несуразных штрафов в первую очередь страдают предприниматели и водители транспортных средств.
"Одним из примеров можно привести получившую широкий резонанс активизацию со штрафованием за стоянку более пяти минут с работающим двигателем. Данная санкция представляет большую проблему для предпринимателей, например, при погрузке и разгрузке товаров в магазины у дома, которая, как правило, занимает больше отведенных пяти минут, а выключать двигатель на это время при температуре минус 20 градусов и более нецелесообразно. В целом, в центральных и северных регионах при сильном холоде на разогрев машины может потребоваться гораздо больше 5 минут", – озвучил Серик Ерубаев.
В связи с этим он попросит провести проверку по изложенным в его запросе конкретным примерам, официально проинформировать, является ли видео с требованием вышестоящих полицейских начальников о тотальном штрафовании граждан достоверными и сообщить, выявлены ли те руководители в системе МВД, которые давали такие поручения своим подчиненным, и какую ответственность они понесли.
Он также подчеркнул, что необходимо пересмотреть норму о стоянке с работающим двигателем с учетом температурного режима и климата регионов, а также проработать альтернативные и более справедливые меры по снижению вредных выбросов.
Ранее стало известно, что депутаты намерены уточнить норму о прогреве автомобиля.